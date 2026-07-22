El mayor desafío fue navegar por las capas de gobierno interno para unificar y transformar las herramientas existentes. Las decisiones importantes a menudo se retrasaban por el proceso y los proyectos perdían impulso. Una transformación técnica podría consolidar las herramientas, pero no podría transformar la cultura. Las personas —su forma de trabajar, colaborar y tomar decisiones— son las que impulsan el cambio cultural. Así que en lugar de quedarse en punto muerto, el equipo de T&O puso en marcha el motor.

Reunieron un pequeño equipo de vendedores y desarrolladores de productos y les confiaron un proyecto de cocreación: crear un asistente de ventas con IA generativa para responder preguntas, recuperar perspectivas y redactar comunicaciones de prospección personalizadas.

Con los desarrolladores trabajando junto a los vendedores —sus usuarios finales—, el equipo redujo los cuellos de botella, los silos y la burocracia que de otro modo podrían haber frenado el progreso.