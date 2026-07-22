Dentro de la oficina del CIO, un pequeño equipo se ha propuesto poner a prueba los límites prácticos de los modelos fundacionales en un entorno empresarial. ¿Podría la IA convertirse en el tejido conectivo de una empresa tan compleja como IBM? ¿Podría trascender las limitaciones de los asistentes específicos de cada dominio para ofrecer una experiencia única y coherente? ¿Podría evolucionar, mejorando continuamente a través de comentarios, una mejor base y una integración más profunda en toda la empresa?

Como todas las preguntas sobre las capacidades de la IA, la respuesta es “potencialmente”. No lo sabremos hasta que no nos pongamos manos a la obra, entremos en el entorno aislado y hagamos el trabajo. Así que eso es exactamente lo que estamos haciendo.

Estamos analizando las diferentes capas de complejidad —un error, un punto ciego, un avance— para construir algo sólido y en constante evolución. No es un castillo en el aire, sino una estructura moldeada por necesidades empresariales reales. El entorno aislado es nuestro patio de recreo y nuestro campo de pruebas.

La prueba será AskIBM. Una barra de búsqueda. Una voz. Una experiencia.