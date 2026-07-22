AskIBM
Ilustración de una cápsula descendiendo con un paracaídas rojo
De cara al futuro

Dentro de la oficina del CIO, un pequeño equipo se ha propuesto poner a prueba los límites prácticos de los modelos fundacionales en un entorno empresarial. ¿Podría la IA convertirse en el tejido conectivo de una empresa tan compleja como IBM? ¿Podría trascender las limitaciones de los asistentes específicos de cada dominio para ofrecer una experiencia única y coherente? ¿Podría evolucionar, mejorando continuamente a través de comentarios, una mejor base y una integración más profunda en toda la empresa?

Como todas las preguntas sobre las capacidades de la IA, la respuesta es “potencialmente”. No lo sabremos hasta que no nos pongamos manos a la obra, entremos en el entorno aislado y hagamos el trabajo. Así que eso es exactamente lo que estamos haciendo. 

Estamos analizando las diferentes capas de complejidad —un error, un punto ciego, un avance— para construir algo sólido y en constante evolución. No es un castillo en el aire, sino una estructura moldeada por necesidades empresariales reales. El entorno aislado es nuestro patio de recreo y nuestro campo de pruebas. 

La prueba será AskIBM. Una barra de búsqueda. Una voz. Una experiencia. 
Manos tecleando en un ordenador portátil en un pequeño escritorio de madera dentro de una estrecha cabina de oficina

Basado en watsonx, AskIBM actúa como agente empresarial de primer nivel. La solución está diseñada para unificar datos, análisis y agentes de dominio y orquestar herramientas y flujos de trabajo a través de una experiencia única y coherente. 

Como parte de una iniciativa de innovación interna, un lanzamiento beta puso AskIBM en manos de empleados y socios y reveló primeras perspectivas sobre el ancho de banda de la plataforma. “Tuvimos un pico de demanda en toda la plataforma watsonx porque todo el mundo la utilizaba al mismo tiempo. Fue toda una revelación”, afirma Niloofar Salahi, propietario de producto de AskIBM.

Aunque los agentes de IA y los modelos fundacionales han impulsado mejoras significativas en tareas y flujos de trabajo aislados, el panorama de la IA solo ha madurado recientemente lo suficiente para soportar la escala, fiabilidad y orquestación que requiere AskIBM. Paralelamente, se ha invertido de forma sostenida en la construcción de las bases técnicas de AskIBM. Esas inversiones, junto con las profundas asociaciones establecidas a través de las transformaciones de dominio de IBM, contribuyen a una plataforma diseñada para la resiliencia y la preparación empresarial.

Juntas, estas bases y asociaciones posicionan a IBM para dar el siguiente paso: convertir AskIBM en un único navegador empresarial. Uno que ofrezca respuestas fidedignas, orqueste de manera fluida los flujos de trabajo en todos los sistemas y proporcione una experiencia moderna e intuitiva.

Este proyecto refleja el compromiso de IBM de ir más allá de las soluciones puntuales hacia una experiencia unificada con IA que ayude a los empleados a trabajar con mayor claridad, confianza y rapidez. 
Persona hablando con otra junto a una pizarra blanca con la etiqueta “Planificación” en el pasillo de una oficina
Ser cliente cero significa que estamos construyendo para la empresa a escala: probando y adaptando la tecnología para que esté lista para todos. Eso es lo que hace que nuestra historia de cliente cero sea tan poderosa.

Niloofar Salahi

Propietario de producto, AskIBM

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Explore la transformación

La incursión de IBM en los RR. HH. con IA no fue lineal. La experiencia dejó una cosa clara: el progreso supera a la perfección. Rediseñado pensando en las personas, y no en la expectación, AskHR transformó un ámbito heredado en una función creada para escalar.

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Ilustración abstracta de dos siluetas de perfil, bocadillos de diálogo, bolígrafos y papeles

El soporte de TI se veía lastrado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el rumbo. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, en el que AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.

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Ilustración abstracta de dos monitores de ordenador conectados por un puente azul

Los vendedores de IBM se veían abrumados por la sobrecarga del sistema. Tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas de ventas aisladas entre sí creaba una dispersión administrativa. Entonces llegó AskSales, un salvavidas basado en IA desarrollado conjuntamente a nivel interno eliminar ineficiencias, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito de los vendedores. 

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Archivador abierto con carpetas colgantes debajo de un reloj redondo

En el entorno aislado del CIO se está desarrollando un experimento audaz y enfocado al futuro. La visión final es AskIBM, una puerta de enlace con IA a todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya resulta prometedora, aportando coherencia a la complejidad a la vez que redefine el futuro de nuestra empresa.

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Notas a pie de página

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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.

Las declaraciones relativas a la futura dirección e intención de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.