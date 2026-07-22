Niloofar Salahi
Propietario de producto, AskIBM
Los usuarios quieren un único punto de entrada para sus interacciones. Es algo que han expresado de forma muy clara. No quieren tener que ir a múltiples aplicaciones diferentes para obtener respuestas. ”
Niloofar Salahi
Propietario de producto, AskIBM
Los datos mostraron un gran volumen de preguntas de RR. HH. y TI en AskIBM. Los usuarios esperan poder hacer esas preguntas en un solo lugar. ”
Aunque los agentes de IA y los modelos fundacionales han impulsado mejoras significativas en tareas y flujos de trabajo aislados, el panorama de la IA solo ha madurado recientemente lo suficiente para soportar la escala, fiabilidad y orquestación que requiere AskIBM. Paralelamente, se ha invertido de forma sostenida en la construcción de las bases técnicas de AskIBM. Esas inversiones, junto con las profundas asociaciones establecidas a través de las transformaciones de dominio de IBM, contribuyen a una plataforma diseñada para la resiliencia y la preparación empresarial.
Juntas, estas bases y asociaciones posicionan a IBM para dar el siguiente paso: convertir AskIBM en un único navegador empresarial. Uno que ofrezca respuestas fidedignas, orqueste de manera fluida los flujos de trabajo en todos los sistemas y proporcione una experiencia moderna e intuitiva.
Este proyecto refleja el compromiso de IBM de ir más allá de las soluciones puntuales hacia una experiencia unificada con IA que ayude a los empleados a trabajar con mayor claridad, confianza y rapidez.
Niloofar Salahi
Propietario de producto, AskIBM
IBM
La incursión de IBM en los RR. HH. con IA no fue lineal. La experiencia dejó una cosa clara: el progreso supera a la perfección. Rediseñado pensando en las personas, y no en la expectación, AskHR transformó un ámbito heredado en una función creada para escalar.
El soporte de TI se veía lastrado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el rumbo. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, en el que AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.
Los vendedores de IBM se veían abrumados por la sobrecarga del sistema. Tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas de ventas aisladas entre sí creaba una dispersión administrativa. Entonces llegó AskSales, un salvavidas basado en IA desarrollado conjuntamente a nivel interno eliminar ineficiencias, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito de los vendedores.
En el entorno aislado del CIO se está desarrollando un experimento audaz y enfocado al futuro. La visión final es AskIBM, una puerta de enlace con IA a todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya resulta prometedora, aportando coherencia a la complejidad a la vez que redefine el futuro de nuestra empresa.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.
Las declaraciones relativas a la futura dirección e intención de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.