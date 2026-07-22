Nickle LaMoreaux
Vicepresidente sénior y director de Recursos Humanos
Este tipo de transformación digital no está exento de retos. Es como reformar la casa mientras se sigue viviendo en ella. ”
Utilizando el creador de asistentes de IA de IBM, comenzamos a crear chatbots para responder a preguntas básicas de RR. HH. sobre programas y prestaciones. Muchos funcionaban bien. En poco tiempo, ya se utilizaban 25 bots.
Solo había un problema.
Cuantos más bots añadíamos, más difícil resultaba obtener respuestas claras. Cuando las preguntas quedaban fuera del ámbito de un chatbot, el usuario tenía que buscar en otros sitios, lo que generaba una experiencia de empleado fragmentada. Para devolver la coherencia, reunimos a los bots en una única interfaz: AskHR.
Poco después del lanzamiento de AskHR, informamos a los 21 000 directores de primera línea de todo el mundo de que ya no contarían con el soporte dedicado de los business partners de RR. HH. También se suprimieron la dirección de correo electrónico y el número de teléfono globales de RR. HH. Los responsables solo podían acceder al servicio de soporte a través de AskHR.
Fue una medida audaz. Confiábamos en la tecnología y nos comprometimos con su adopción plena, sabiendo que el equipo necesitaría tiempo para adaptarse.
Durante el año siguiente, analizamos de cerca el feedback de los empleados. Nuestra puntuación interna de satisfacción del cliente (CSAT), una métrica que oscila entre −100 y +100, cayó a −35.
Nickle LaMoreaux
Vicepresidente sénior y director de Recursos Humanos
La incursión de IBM en los RR. HH. con IA no fue lineal. La experiencia dejó una cosa clara: el progreso supera a la perfección. Rediseñado pensando en las personas, y no en la expectación, AskHR transformó un ámbito heredado en una función creada para escalar.
El soporte de TI se veía lastrado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el rumbo. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, en el que AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.
Los vendedores de IBM se veían abrumados por la sobrecarga del sistema. Tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas de ventas aisladas entre sí creaba una dispersión administrativa. Entonces llegó AskSales, un salvavidas basado en IA desarrollado conjuntamente a nivel interno eliminar ineficiencias, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito de los vendedores.
En el entorno aislado del CIO se está desarrollando un experimento audaz y enfocado al futuro. La visión final es AskIBM, una puerta de enlace con IA a todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya resulta prometedora, aportando coherencia a la complejidad a la vez que redefine el futuro de nuestra empresa.
© Copyright IBM Corporation 2026. IBM, el logo de IBM y watsonx son marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.
Las declaraciones relativas a la futura dirección e intención de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.