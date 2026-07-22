Nuestro proceso de transformación de RR. HH. comenzó hace casi 10 años. En aquel momento, no sabíamos hasta qué punto transformaría la organización. No había un gran plan: era simplemente una respuesta a los retos del momento.

Nuestro presupuesto se reducía a medida que nuestro trabajo se volvía más complejo. Al mismo tiempo, la tecnología de consumo fuera de IBM se hacía más rápida, más intuitiva y más personal, lo que aumentaba unas expectativas que, inevitablemente, los empleados trasladaban al lugar de trabajo.

En 2016, esas fuerzas alcanzaron un punto de inflexión. Nos dimos cuenta de que era el momento de probar algo audaz. Los sistemas y modelos operativos tradicionales de RR. HH. ya no podían seguir el ritmo de la magnitud y la velocidad del cambio en marcha.

El momento exigía un paso que reinventara nuestra forma de trabajar y redefiniera lo que significaba ser un profesional de RR. HH. en IBM.

Llegaron los chatbots de IA conversacional.