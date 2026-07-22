Ask HR
Ilustración abstracta de dos siluetas de perfil, bocadillos de diálogo, bolígrafos y papeles
De lo heredado a la vanguardia

Nuestro proceso de transformación de RR. HH. comenzó hace casi 10 años. En aquel momento, no sabíamos hasta qué punto transformaría la organización. No había un gran plan: era simplemente una respuesta a los retos del momento.

Nuestro presupuesto se reducía a medida que nuestro trabajo se volvía más complejo. Al mismo tiempo, la tecnología de consumo fuera de IBM se hacía más rápida, más intuitiva y más personal, lo que aumentaba unas expectativas que, inevitablemente, los empleados trasladaban al lugar de trabajo.

En 2016, esas fuerzas alcanzaron un punto de inflexión. Nos dimos cuenta de que era el momento de probar algo audaz. Los sistemas y modelos operativos tradicionales de RR. HH. ya no podían seguir el ritmo de la magnitud y la velocidad del cambio en marcha. 

El momento exigía un paso que reinventara nuestra forma de trabajar y redefiniera lo que significaba ser un profesional de RR. HH. en IBM.   

Llegaron los chatbots de IA conversacional.

Utilizando el creador de asistentes de IA de IBM, comenzamos a crear chatbots para responder a preguntas básicas de RR. HH. sobre programas y prestaciones. Muchos funcionaban bien. En poco tiempo, ya se utilizaban 25 bots.

Solo había un problema. 

Cuantos más bots añadíamos, más difícil resultaba obtener respuestas claras. Cuando las preguntas quedaban fuera del ámbito de un chatbot, el usuario tenía que buscar en otros sitios, lo que generaba una experiencia de empleado fragmentada. Para devolver la coherencia, reunimos a los bots en una única interfaz: AskHR.

Poco después del lanzamiento de AskHR, informamos a los 21 000 directores de primera línea de todo el mundo de que ya no contarían con el soporte dedicado de los business partners de RR. HH. También se suprimieron la dirección de correo electrónico y el número de teléfono globales de RR. HH. Los responsables solo podían acceder al servicio de soporte a través de AskHR.  

Fue una medida audaz. Confiábamos en la tecnología y nos comprometimos con su adopción plena, sabiendo que el equipo necesitaría tiempo para adaptarse.

Durante el año siguiente, analizamos de cerca el feedback de los empleados. Nuestra puntuación interna de satisfacción del cliente (CSAT), una métrica que oscila entre −100 y +100, cayó a −35.
Persona sentada en un banco magenta utilizando un ordenador portátil, con un cuaderno y una botella de agua
De la adaptación a la adopción

Los primeros comentarios dejaron una cosa clara: la organización aún se estaba adaptando a una nueva forma de obtener soporte. Con el paso del tiempo, el uso mostró una visión más completa. 

El mero hecho de utilizar AskHR en su trabajo diario ayudó a los empleados y responsables a perfeccionarlo. Poco a poco, los IBMers comenzaron a apreciar el valor de un recurso siempre disponible, 24x7. Ampliamos sus capacidades en consecuencia, añadiendo soporte para transacciones.  

De repente, AskHR podía hacer algo más que responder preguntas. Podía pasar a la acción, de modo que los responsables podían solicitar el traslado de un empleado o generar una carta de acreditación de empleo, y AskHR completaba la transacción directamente en el sistema backend.  

Con cerca de 90 000 traslados de empleados al año, las ganancias de tiempo y productividad se acumularon rápidamente.

A medida que mejoraban los resultados, ampliamos el modelo. Entre 2021 y 2024, AskHR (en colaboración con nuestros partners de RR. HH.) se convirtió en el único punto de entrada para los responsables de primera línea y el 85 % de los responsables de niveles superiores.

¿Y ese CSAT de -35 de los primeros días de AskHR?  Subió hasta +74.  

¿Por qué? 

En primer lugar, la automatización permitió ofrecer soporte inmediato para tareas repetitivas.   

En segundo lugar, las mejoras en nuestro modelo de soporte humano permitieron a los responsables ponerse en contacto más rápidamente con un experto en directo. 

En tercer lugar, introdujimos capacidades de IA generativa, lo que aumentó el valor de AskHR para los usuarios.  
Dos personas sentadas en una mesa redonda hablando, con tazas y un teléfono
Encuentre un problema puntual. Automatícelo, hágalo genial y luego escale.

Nickle LaMoreaux

Vicepresidente sénior y director de Recursos Humanos

Una de esas capacidades fue la orquestación multiagente. En 2025, AskHR se convirtió en la puerta de entrada digital para todas las transacciones de RR. HH., capaz de coordinar múltiples agentes autónomos para ejecutar tareas complejas de forma conjunta. 

Ese mismo año, AskHR gestionó más de 16 millones de mensajes de usuarios individuales. Eso equivale a unos 39 000 al día. O, aproximadamente, 51 interacciones por IBMer al año.

 Las lecciones que nos llevamos

Tomamos algunas decisiones audaces, incluso drásticas, a lo largo de nuestro recorrido. Si tuviéramos que volver a hacerlo todo, abordaríamos algunas cosas de forma diferente. Para empezar, haríamos pilotos e iteraríamos. No hace falta hacerlo todo a la vez. Piense en las áreas en las que tiene sentido centrarse. Empiece poco a poco y luego amplíe.  

También aprendimos que la cultura está por encima de todo. El tono que marcan los líderes en torno a la adopción dice muchísimo. Empoderar a los empleados mediante el desarrollo de habilidades y un feedback rápido fomenta el dinamismo. Al fin y al cabo, sin cultura, solo es tecnología.  

Con otra transformación de ámbito a la vuelta de la esquina, IBM estaba preparada para poner en práctica esas lecciones. 
Explore la transformación

La incursión de IBM en los RR. HH. con IA no fue lineal. La experiencia dejó una cosa clara: el progreso supera a la perfección. Rediseñado pensando en las personas, y no en la expectación, AskHR transformó un ámbito heredado en una función creada para escalar.

Descubra más
Ilustración abstracta de dos siluetas de perfil, bocadillos de diálogo, bolígrafos y papeles

El soporte de TI se veía lastrado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el rumbo. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, en el que AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.

Descubra más
Ilustración abstracta de dos monitores de ordenador conectados por un puente azul

Los vendedores de IBM se veían abrumados por la sobrecarga del sistema. Tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas de ventas aisladas entre sí creaba una dispersión administrativa. Entonces llegó AskSales, un salvavidas basado en IA desarrollado conjuntamente a nivel interno eliminar ineficiencias, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito de los vendedores. 

Descubra más
Archivador abierto con carpetas colgantes debajo de un reloj redondo

En el entorno aislado del CIO se está desarrollando un experimento audaz y enfocado al futuro. La visión final es AskIBM, una puerta de enlace con IA a todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya resulta prometedora, aportando coherencia a la complejidad a la vez que redefine el futuro de nuestra empresa.

Más información
Ilustración de una cápsula descendiendo con un paracaídas rojo
Notas a pie de página

© Copyright IBM Corporation 2026. IBM, el logo de IBM y watsonx son marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.

Las declaraciones relativas a la futura dirección e intención de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.