Miles de usuarios en siete departamentos de la Administración Federal Suiza confían en FOITT. Además del soporte operativo para aplicaciones, estaciones de trabajo y servidores, FOITT es responsable de las soluciones SAP S/4HANA de misión crítica, desde finanzas hasta RR. HH.

Para dar soporte a los sistemas SAP, FOITT ejecutó más de 78 servidores en total. En la mayoría de los casos, cada servidor alojaba aplicaciones con suficiente capacidad de reserva para permitir picos de carga de trabajo. Si un departamento federal solicitara una nueva instancia de SAP S/4HANA, el FOITT podría tardar hasta dos meses en adquirir, implementar y configurar un nuevo servidor. El número total de servidores aumentó gradualmente con el tiempo, incluso cuando alrededor de 20 servidores antiguos se retiraban y reemplazaban cada año.

Como resultado, FOITT se enfrentó a una complejidad cada vez mayor. Por ejemplo, los procesos de copia de seguridad se revisaban constantemente para garantizar que los servidores nuevos y renovados se incluían correctamente, y la red requería una atención continua a medida que cambiaban las direcciones de las máquinas. Del mismo modo, las tareas de mantenimiento de sistemas y aplicaciones solían asignarse a varios equipos diferentes, cuyas distintas cargas de trabajo y prioridades tendían a retrasar las respuestas. Además, el panorama fragmentado de los servidores impedía el uso generalizado de la automatización, y la conmutación por error y la recuperación dependían de la intervención manual.

Urs Marending, Gestor de producto de SAP Systemteam en FOITT, explica: "Por supuesto, nuestros clientes de la Administración Federal no están interesados en la infraestructura, simplemente quieren utilizar las soluciones SAP. Como apoyo, queríamos garantizar el mejor servicio posible y mejorar el rendimiento, la resiliencia y la flexibilidad. Sin embargo, con nuestra infraestructura existente teníamos dificultades para entregar nuevas instancias de SAP S/4HANA a tiempo y no podíamos aprovechar al máximo nuestra capacidad. A medida que crecía la carga de trabajo, queríamos implementar sistemas más grandes con hasta 4 TB de memoria, que nuestros sistemas x86 no admitían”.

FOITT contrató al Business Partner de IBM, UMB, un especialista en tecnología líder en Suiza, para apoyar la implementación de la nueva infraestructura de IBM. Con una amplia gama de aplicaciones SAP S/4HANA de muchos tamaños diferentes, que funcionan 24x7, el equipo se centró en las ventajas de la virtualización como una forma de hacer un uso óptimo de la capacidad de procesamiento y la memoria. Con la consolidación en un número menor de servidores, cada uno de los cuales ejecuta varias instancias de SAP, FOITT pretendía reducir la complejidad y utilizar la virtualización para ganar agilidad, mejorar el rendimiento y potenciar la prestación de servicios.