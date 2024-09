Aunque se anuncia como farmacia, Boots es mucho más que una tienda de productos farmacéuticos en general. Ofrece una amplia gama de artículos, productos de uso diario y de belleza con los que podemos llenar la cesta de la compra. Sin embargo, para seguir satisfaciendo las necesidades de sus clientes y mantenerse a la altura de los nuevos tiempos, esta empresa de larga tradición debía experimentar una evolución digital.

Boots tenía que renovar su infraestructura existente para dar cabida a un nuevo tipo de capacidad de cliente, ya que las versiones anteriores del software de comercio electrónico del sitio web habían empezado a dar problemas. El número de clientes no dejaba de aumentar, pero el sitio no era capaz de gestionar el volumen; Boots no podía seguir al frente temiendo cada vez más los momentos de mayor demanda. Los problemas del sitio se agravaron en 2020, cuando los hábitos globales de consumo cambiaron drásticamente con el aumento del comercio en línea que provocó la pandemia del COVID-19.

"Temíamos que se produjese un pico de demanda", explica Rich Corbridge, director de tecnologías de la información (CIO) de Boots. Teníamos un sitio creado para un mundo anterior al COVID-19, y sabíamos que sería difícil equilibrarlo y mantenerlo en funcionamiento y en movimiento en los momentos de mayor demanda. No bastaba con pasar de 7.000 a 19.000 personas por minuto en el pico más alto, debíamos actualizar toda la infraestructura y las herramientas".

"La cuestión era ¿cómo trasladar Boots.com a una plataforma moderna, una plataforma similar al cloud, e impulsar la IA?", continúa Corbridge."¿Cómo podíamos actualizar a la última versión del comercio web para obtener más herramientas de soporte a los clientes?¿Cómo podíamos estabilizar una plataforma cuyo número de usuarios iba en aumento antes de la pandemia y se había multiplicado de repente?"