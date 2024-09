Acerca de Bankwest

Fundado en 1895 y con sede en Perth (Australia Occidental), Bankwest (enlace externo a ibm.com) ofrece servicios bancarios personales y comerciales centrados en Australia Occidental. El banco opera una extensa red de sucursales y centros de negocios, así como servicios bancarios las 24 horas por teléfono, internet y móvil. Bankwest es parte de Commonwealth Bank Australia (CBA), el banco minorista más grande del país.