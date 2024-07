Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) sind eine Disziplin, die sowohl den täglichen als auch den langfristigen Prozess rund um Fertigungsmaterial, Ausrüstungen und sogar die Fabrik selbst verwaltet, so dass Hersteller proaktiv oder in Echtzeit auf Probleme in der Lieferkette reagieren können.

MRO unterstützt Hersteller bei der Überholung und Verwaltung nicht nur der für die Herstellung von Artikeln eingesetzten Ausrüstungen und Hilfs- und Betriebsstoffe, sondern auch der Fabrik selbst. Da der externe und interne Druck die Lieferkette in den letzten Jahren komplizierter gemacht haben, ist das nur noch wichtiger geworden.

In Fabriken arbeiten täglich Dutzende bis Tausende von Maschinen zusammen, um Enderzeugnisse herzustellen, die das Unternehmen schließlich verkauft. Um die Fabrik am Laufen zu halten, müssen all diese Maschinen, die aus Hunderten von Einzelteilen bestehen, in einwandfreiem Zustand sein und planmäßig laufen.

Daher benötigen Hersteller einen regulierten Prozess zur Verwaltung jedes Aspekts ihrer Fabriken. Was genau bedeutet MRO und wie können Unternehmen MRO zu ihrem Vorteil nutzen?

Unternehmen, die auf externe Ereignisse vorbereitet sind, sind ihren Konkurrenten vermutlich einen Schritt voraus. Die Bedeutung von MRO in einer marktorientierten Welt darf nicht unterschätzt werden. Jeder Hersteller ist auf die Wertschöpfung fokussiert und muss daher seine Fabriken so einrichten, dass der Herstellungsprozess effizient und effektiv abläuft.

Um Rohstoffe erfolgreich in Enderzeugnisse zu verwandeln, müssen Fabriken wie gut geölte Maschinen funktionieren und sowohl den Rohstoffbedarf als auch den Stand der Enderzeugnisse prognostizieren können, so dass sie immer über die richtige Ausrüstung, das richtige Verbrauchsmaterial und das richtige Personal für die Ausführung verfügen. Für viele Unternehmen bedeutet das, dass sie ein MRO-Bestandsmanagement benötigen.

Die Priorisierung der MRO ist ein Bestandteil des Supply-Chain-Managements, weil der Warenfluss von verschiedenen Lieferanten verwaltet werden muss, um die planmäßige Produktionsleistung eines Unternehmens zu gewährleisten. Es handelt sich aber nicht nur um einen Prozess zur Verwaltung von Technologie. Fabriken sind auf Dutzende bis Hunderte von Arbeitern angewiesen, die nicht die von einem Unternehmen verkauften Produkte herstellen, sondern dafür sorgen, dass die Fabrik planmäßig läuft und dass den für die Herstellung der Produkte verantwortlichen Mitarbeitern alles zur Verfügung steht, was sie für ihre Arbeit benötigen. Sie sind auf einen umfassenden Prozess angewiesen, mit dem sichergestellt wird, dass sie über die nötigen Tools, Ausrüstungen und Reinigungsmittel verfügen, damit die Maschinen betriebsbereit bleiben und einwandfrei arbeiten.