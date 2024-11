Was ist Core Banking?

Core-Banking-Systeme sind für den Erfolg einer Bank und die Bindung und Gewinnung von Kunden von entscheidender Bedeutung. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die nächste Kundengeneration mehr Kontrolle über ihre Finanzen und neue Banktechnologien erwartet. Neuere Tools für Automatisierung und Datenverarbeitung wie Cloud-Lösungen und Open Banking haben die Betriebsabläufe auf höchst effiziente Weise optimiert. Eine der größten Innovationen im Bereich der digitalen Transformation ist in letzter Zeit die generative KI (künstliche Intelligenz).

Das IBM Institute for Business Value hat kürzlich den Bericht „Global Outlook for Banking and Financial Markets 2024“ veröffentlicht. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehörte, wie generative KI „den Wettbewerbsvorteil einer Bank in der Kundenbeziehung neu definieren, zentrale Abläufe im Bankwesen weiterentwickeln und optimieren und die Cybersicherheit stärken“ kann.

Für den „Global Outlook“-Bericht wurden 600 Führungskräfte befragt und die Perspektive von IBM-Experten eingebracht, um das Wachstum und die Zukunft der generativen KI in Unternehmen zu untersuchen. Es wird erwartet, dass die generative KI durch ihr umfassendes Verständnis der Code- und Prozesskomplexität zur Weiterentwicklung der zentralen Abläufe im Bankwesen beitragen wird.