Was ist Geldwäschebekämpfung?

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche besteht aus einer Reihe von Vorschriften und Richtlinien, die zusammenwirken, um Geldwäschedelikte in den USA zu verhindern und strafrechtlich zu verfolgen. Der Kampf gegen Geldwäscher erfordert auch die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen nationalen und internationalen Regierungsbehörden, da diese Art von Verbrechen oft in verschiedenen Ländern stattfindet. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über einige der wichtigsten US-Gesetze zum Schutz gegen Geldwäsche.

Diese Gesetze und Stellen schließen folgendes mit ein:

Bank Secrecy Act (BSA): Der BSA (US-Bankgeheimnisgesetz) ist auch als Währungs- und Auslandsmeldegesetz bekannt und wurde 1970 eingeführt. Es handelt sich hierbei um das erste Gesetz, das zum Ziel hatte, Geldwäsche durch Banken und andere Finanzinstitute zu verhindern und zu verfolgen. Der Bank Secrecy Act verpflichtete die Banken zur Zusammenarbeit mit der Regierung, um die Finanzierung illegaler Aktivitäten durch die Verfolgung von Geldbewegungen zu bekämpfen. So müssen Banken beispielsweise für jede Bargeldtransaktion, die 10.000 Dollar übersteigt, einen Currency Transaction Report (CTR), also einen Bericht über Bargeldtransaktionen ausfüllen.

Money Laundering Control Act (MLCA): Dieses US-Geldwäschekontrollgesetz wurde 1986 erlassen und erklärte die Geldwäsche zu einem bundesstaatlichen Verbrechen. Sein primärer Schwerpunkt liegt auf der Eindämmung der Geldwäsche durch Drogenkartelle. Es ermöglicht es der Regierung, Vermögenswerte zu beschlagnahmen, ohne jemanden einer Straftat anzuklagen. Mit dem Gesetz wurde die Erfordernis für einen CTR auszufüllen auch auf alle Transaktionen über 10.000 USD und nicht nur auf Bargeld ausgeweitet.

Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act: Das Annunzio-Wylie-Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei von 1992 richtet sich in erster Linie an Banken. Es verpflichtet sie, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche zu ergreifen, und bestraft sie, wenn sie Kriminellen gestatten, ihre Institute für Geldwäschezwecke zu nutzen. Dieses Gesetz führte die Suspicious Activity Reports/SARs (Verdachtsmeldungen) ein, die die Banken ausfüllen müssen, wenn ein Kunde oder eine Transaktion im Verdacht steht, Geldwäsche zu betreiben.

Patriot Act: Das US-Patriotengesetz wurde nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 eingeführt. Es hat zum Ziel, die Finanzierung des Terrorismus und terroristische Aktivitäten durch Geldwäsche zu verfolgen und zu bekämpfen. Es stärkte die Zusammenarbeit zwischen den Banken und den Anti-Terror-Einheiten der Regierung und erhöhte die Bußgelder und Strafen für Geldwäsche. Ein wesentlicher Punkt des Patriot Acts sind die Customer Identification Programs/CIPs (Kundenidentifizierungsprogramme), auch bekannt als Know Your Customer/KYC (Kenne deinen Kunden), die die Banken zwingen, ihre Kunden zu überprüfen.

FinCEN: Das Financial Crimes Enforcement Network/FinCEN (Netzwerk zur Strafverfolgung bei Finanzkriminalität) ergänzte die BSA- und Patriot Act-Vorschriften und führte strenge Regeln für die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden ein, die Finanzinstitute einhalten müssen.

Mehrere nationale und internationale Regierungsorganisationen, Institutionen und Strafverfolgungsbehörden bekämpfen Geldwäsche auf der ganzen Welt.