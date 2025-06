Was ist TM1?

TM1 wurde aus der Notwendigkeit entwickelt, „Tabellenkalkulationen“ für große Mengen mehrdimensionaler Daten durchzuführen. Dazu werden Datenbanksicherheit und Governance eingesetzt, um Beschränkungen des Datenvolumens und der Komplexität von Tabellenkalkulationen zu vermeiden. In TM1 werden die Daten in Form von mehrdimensionalen Arrays oder „Würfeln“ gespeichert, die sich leicht manipulieren und in Echtzeit analysieren lassen.



Die Zellausrichtung ist ein wichtiger Aspekt von TM1. Daten werden auf der Ebene einzelner Zellen gespeichert und verarbeitet und nicht in vordefinierten Strukturen wie Tabellen oder Spalten. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität bei der Modellierung und Analyse von Daten, da Zellen leicht bearbeitet und kombiniert werden können, um neue Ansichten und Analysen zu erstellen. Da Zellen außerdem leicht mit anderen Zellen oder Datenquellen verknüpft werden können, sind zellenorientierte Datenbanken hochdynamisch und können in Echtzeit aktualisiert werden, sobald neue Informationen verfügbar werden.