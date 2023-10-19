Was versteht man unter Talentakquise?

Unter Talentakquise verteht man den Prozess der Ermittlung, Gewinnung und Anwerbung qualifizierter Kandidaten, um den aktuellen und zukünftigen Personalbedarf eines Unternehmens zu decken. Der Kern der Talentakquise besteht darin, potenzielle Kandidaten für ein Unternehmen zu gewinnen und diejenigen einzustellen, die die Qualifikationen für offene Funktionen erfüllen und gut zum Unternehmen passen.

Strategische Planung dient dazu, die richtigen Talente zur richtigen Zeit für die richtigen Aufgaben einzustellen, um weiter erfolgreich zu sein. Eine wirksame Strategie zur Talentakquise ist auf die Personalstrategie abgestimmt, die wiederum die umfassendere Strategie des Unternehmens widerspiegelt.

Der Prozess der Talentakquise beinhaltet in der Regel die Stellenanalyse, die Suche, die Vorauswahl, das Vorstellungsgespräch, die endgültige Auswahl und das Onboarding neuer Mitarbeiter. Erfolgreiche Talentakquise bedeutet oft auch das Branding des Unternehmens, da Talente eher von Arbeitgebern mit einem positiven Markenimage angezogen werden. Strategien der Personalbeschaffung zur Kontaktaufnahme mit potenziellen Kandidaten sind Online-Jobbörsen (z. B. LinkedIn, Indeed und viele mehr), berufliche Netzwerke und soziale Medien. Darüber hinaus ist ein ansprechender, effizienter Ablauf wichtig, damit die Kandidaten den Einstellungsprozess reibungslos durchlaufen. Technologische Fortschritte haben den Einsatz von Bewerberdatenbanken (Applicant Tracking Systems, ATS), Tools mit künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalysen ermöglicht, die den Prozess effizienter gestalten, bei der Identifizierung starker Kandidaten helfen und die Interaktion zwischen Arbeitgeber und Bewerber verbessern können.



Die Talentakquise spielt auch bei der Gewährleistung von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion am Arbeitsplatz eine entscheidende Rolle: Sie bestärkt Personalverantwortliche darin, einen breit aufgestellten Bewerberpool anzustreben und einen fairen, inklusiven Einstellungsprozess zu fördern.