Unternehmen können ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit durch die Nutzung effizienterer Energiequellen verstärken. Alternative oder saubere Energie schadet der Umwelt im Vergleich zu fossilen Brennstoffen nicht und kann oft anstelle dieser verwendet werden.

Darüber hinaus kann durch die Nutzung der natürlichen Ressourcen der Erde wie Sonnenlicht, Wind, Wasser und andere erneuerbare Energie erzeugt werden. Die Stromerzeugung durch natürliche Prozesse trägt dazu bei, den CO2-Fußabdruck zu minimieren. Google beispielsweise belegt den ersten Platz beim Kauf der meisten erneuerbaren Energien aller Unternehmen in den letzten 10 Jahren. Der Technologieriese hat 100 % seines Stromverbrauchs mit dem Kauf erneuerbarer Energie ausgeglichen. Nachhaltige Unternehmen behalten diese Kennzahlen im Auge, um ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit proaktiver zu gestalten.

Durch die Kohlenstoffbilanzierung können Unternehmen bestimmen, welche Aktivitäten zu ihrer Produktion von Treibhausgasemissionen beitragen. Die Implementierung der Kohlenstoffbilanzierung in eine Nachhaltigkeitsstrategie beweist den Stakeholdern, dass ein Unternehmen aufgrund des Drucks in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an der Dekarbonisierung arbeitet, um Netto-Null zu erreichen.