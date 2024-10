Was ist Multi-Access Edge Computing?

MEC kann als Cloud-Services definiert werden, der am Rand eines Netzwerks ausgeführt wird und bestimmte Aufgaben – in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit – ausführt, die sonst in zentralisierten Kern- oder Cloud-Infrastrukturen verarbeitet würden. MEC bringt die Rechenleistung näher an den Endbenutzer heran, um Anwendungen und Services zu ermöglichen, die einzigartige Konnektivitätseigenschaften wie eine extrem niedrige Latenz erfordern. Es ermöglicht die Beschleunigung von Inhalten, Services und Anwendungen durch Erhöhung ihrer Reaktionsfähigkeit.