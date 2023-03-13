Als Verbraucher setzen wir großes Vertrauen in Banken und wissen, dass sie Zugriff auf eine Vielzahl von Daten haben – von Transaktionen und Kreditwürdigkeitswerten bis hin zu Dingen wie unserem Alter. All diese Daten sind zwar wichtig, um die qualitativ hochwertigen und reibungslosen Customer Experiences zu schaffen, die wir in der heutigen Digital-First Welt erwarten, aber die Banken müssen diese Daten zunächst in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln, um einen echten Mehrwert zu schaffen.

Um diese Daten schnell und effizient zu analysieren, können Banken auf HPC-gestützte KI- und maschinelle Lernlösungen zurückgreifen. Obwohl HPC für die Finanzdienstleistungsbranche nicht neu ist (mit seiner langen Geschichte, in der Unternehmen Berechnungen durchführen können), ist es jetzt an der Zeit für Banken, HPC zu transformieren und für eine neue Ära zu nutzen, die von KI und maschinellem Lernen geprägt ist. Durch den Einsatz von HPC zur Unterstützung von KI und maschinellem Lernen können Finanzdienstleister Daten sinnvoll nutzen, um wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Zum Beispiel können Banken HPC-gestützte KI für entscheidende Situationen wie die Betrugserkennung oder für nicht dringende Maßnahmen wie den Kundenservice nutzen. In diesen Szenarien können Algorithmen ungewöhnliche, potenziell betrügerische Aktivitäten auf der Kreditkarte eines Kunden erkennen oder bestimmte Stimmungen (wie Frustration oder Verärgerung) in einer von virtuellen Assistenten unterstützten Kundenserviceinteraktion erkennen. In beiden Szenarien kann der Algorithmus dabei helfen, eine Aktion auszulösen, z. B. den Kunden per SMS auf die verdächtige Kreditkartenaktivität aufmerksam zu machen oder den Kunden an einen Live-Agent weiterzuleiten, um weitere Hilfe zu erhalten, bevor seine Frustration eskaliert.

Da sich der Finanzdienstleistungssektor weiterhin wandelt, können Banken HPC nutzen, um ihre Risikoposition täglich gegenüber ihren Aufsichtsbehörden zu berechnen. Wenn Finanzinstitute in der Lage sind, immer genauere Risikoanalysen zu erstellen und Technologien der nächsten Generation wie KI und maschinelles Lernen (alle auf HPC basierend) zu nutzen, können sie ihre Innovationsziele vorantreiben und gleichzeitig ihre regulatorischen Anforderungen erfüllen.