Wie Foundation Models dazu beitragen können, die Stahl- und Zementproduktion nachhaltiger zu gestalten

Die Schwerindustrien, insbesondere die Zement-, Stahl- und Chemieindustrien, sind die Branchen, die am meisten Treibhausgase ausstoßen und für 25 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Sie verwenden in vielen ihrer Prozesse Hochtemperaturwärme, die hauptsächlich durch fossile Brennstoffe angetrieben wird. Zur Bekämpfung des Klimawandels müssen die Emissionen der Branchen gesenkt werden. Diese Branchen stehen jedoch vor enormen Herausforderungen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Der Austausch von Anlagen ist kein praktikabler Weg zur Emissionsreduzierung, da diese Branchen kapitalintensiv sind und die Anlagenlebenszyklen über 40 Jahre betragen. Sie probieren auch alternative Brennstoffe aus, die ihre eigenen Herausforderungen hinsichtlich der Verfügbarkeit alternativer Brennstoffe und der Fähigkeit, Prozesse mit Brennstoffmischungen zu verwalten, mit sich bringen. Das Pariser Abkommen über den Klimawandel schreibt außerdem vor, dass diese Branchen ihre jährlichen Emissionen bis 2030 um 12 bis 16 % reduzieren müssen. Wenn sie auf industrielle Prozesse angewendet wird, kann generative KI den Produktionsertrag verbessern, Qualitätsschwankungen reduzieren und den spezifischen Energieverbrauch senken (wodurch Betriebskosten und Emissionen reduziert werden).

Eine höhere Variabilität bei Prozessen und Abläufen hat Ergebnisse in einem höheren spezifischen Energieverbrauch (SEC) und höheren Emissionen. Diese Variabilität ist auf Materialinkonsistenzen (Rohmaterial kommt aus der Erde), unterschiedliche Wetterbedingungen, Maschinenbedingungen und die Unfähigkeit des Menschen zurückzuführen, die Prozesse 24 Stunden am Tag, an jedem Tag der Woche mit höchster Effizienz zu betreiben. Die Technologie der künstlichen Intelligenz kann zukünftige Variabilitäten der Prozesse und die daraus resultierenden Auswirkungen auf Ertrag, Qualität und Energieverbrauch vorhersagen. Sagen wir zum Beispiel die Qualität des Klinkers im Voraus voraus, dann können wir die Wärmeenergie und die Verbrennung im Zementofen so optimieren, dass hochwertiger Klinker mit minimalem Energiebedarf hergestellt wird. Eine solche Optimierung der Prozesse senkt den Energieverbrauch und reduziert wiederum sowohl die Energieemissionen als auch die Prozessemissionen.

Foundation Models ermöglichen eine höhere Skalierbarkeit der KI, indem sie die Kosten und den Aufwand für die Modellschulung um bis zu 70 % reduzieren. Am häufigsten werden Basismodelle in Anwendungen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) eingesetzt. Bei entsprechender Anpassung ermöglichen Foundation Models Unternehmen jedoch, komplexe industrielle Prozesse erfolgreich und genau zu modellieren und einen digitalen Zwilling des Prozesses zu erstellen. Diese digitalen Zwillinge erfassen multivariate Beziehungen zwischen Prozessvariablen, Materialeigenschaften, Energiebedarf, Wetterbedingungen, Bedieneraktionen und Produktqualität. Mit diesen digitalen Zwillingen können wir komplexe Betriebsbedingungen simulieren, um genaue Betriebssollwerte für Prozess-„Sweet Spots“ zu erhalten. Der digitale Zwilling des Zementofens würde zum Beispiel den optimalen Brennstoff, die Luft, die Ofengeschwindigkeit und die Zuführung empfehlen, um den Wärmeenergieverbrauch zu minimieren und dennoch die richtige Klinkerqualität zu produzieren. Wenn diese optimierten Sollwerte auf den Prozess angewendet werden, sehen wir Effizienzsteigerungen und Energieeinsparungen, die bisher nicht gesehen oder realisiert wurden. Die verbesserte Effizienz und der SEC schlagen sich nicht nur im EBITDA-Wert nieder, sondern reduzieren auch die Energie- und Prozessemissionen.