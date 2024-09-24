Wie KI Elektrofahrzeuge sicherer und effizienter macht

Laut einer aktuellen Umfrage der International Energy Agency wurden im letzten Jahr weltweit mehr als 250.000 Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EVs) pro Woche verkauft. Die Umfrage ergab außerdem, dass die Akzeptanz bei den Verbrauchern an einem Wendepunkt steht. Führungskräfte der Industrie gehen davon aus, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 40 % der Autoverkäufe ausmachen werden, vor allem weil Elektrofahrzeuge immer günstiger werden.

Die Batterie ist der größte Kostenfaktor bei Elektrofahrzeugen – und ein Hotspot für Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Leistung.

Doch neue Forschungsergebnisse der University of Arizona zeigen, dass maschinelles Lernen dazu beitragen könnte, die Explosion von Elektrofahrzeugbatterien zu verhindern. Automobilhersteller können auch fortschrittliche Algorithmen verwenden, um die spezifische Chemie, Größe und Form zu bestimmen, die zu den besten Leistungen und nachhaltigeren Autos führen.

„Die Entwicklung und Perfektionierung dieser hypothetischen Batterien könnte eine Milliarden-Dollar-Chance eröffnen“, sagte Benjamin Boeser, Innovationsdirektor bei Mercedes-Benz, einem IBM-Partner.

Auch wenn die KI noch in den Kinderschuhen steckt, wird sie den wahrgenommenen Wert von Elektrofahrzeugen um mehr als 20 % steigern. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage des IBM Institute for Business Value hervor.