Dateilose Lateralbewegung mit gefangenen COM-Objekten

COM ist ein binärer Schnittstellenstandard und eine Middleware-Serviceebene, die es ermöglicht, unterschiedliche, modulare Komponenten für die Interaktion untereinander und mit Anwendungen verfügbar zu machen, unabhängig von der zugrundeliegenden Programmiersprache. Beispielsweise können in C++ entwickelte COM-Objekte problemlos mit einer .NET-Anwendung verbunden werden, sodass Entwickler verschiedene Softwaremodule effektiv integrieren können. DCOM ist eine Fernkommunikationstechnologie, die es COM-Clients ermöglicht, über Interprozesskommunikation (IPC) oder Remote Procedure Calls (RPC) mit COM-Servern zu kommunizieren. Viele Windows-Services implementieren DCOM-Komponenten, die lokal oder remote zugänglich sind.

COM-Klassen werden typischerweise in der Windows-Registrierung registriert und gespeichert. Ein Clientprogramm interagiert mit einem COM-Server, indem es eine Instanz der COM-Klasse erstellt, die als COM-Objekt bezeichnet wird. Dieses Objekt stellt einen Verweis auf eine standardisierte Schnittstelle bereit. Der Client verwendet diesen Zeiger, um auf die Methoden und Eigenschaften des Objekts zuzugreifen, was die Kommunikation und Funktionalität zwischen Client und Server erleichtert.

COM-Objekte sind häufig Gegenstand von Untersuchungen, um die Anfälligkeit für Sicherheitslücken zu bewerten und missbrauchbare Funktionen zu identifizieren. Ein eingeschlossenes COM-Objekt ist eine Fehlerklasse, in der ein COM-Client eine COM-Klasse in einem prozessunabhängigen DCOM-Server instanziiert, wobei der Client das COM-Objekt über einen referenzierten Objektzeiger steuert. Je nach Bedingung kann dieser Steuerungsvektor sicherheitsrelevante Logikfehler aufweisen.

Forshaws Blog beschreibt einen Anwendungsfall für einen PPL-Bypass, bei dem die Schnittstelle IDispatch, wie sie in der COM-Klasse WaaSRemediation verfügbar ist, manipuliert wird, um COM-Objekte zu missbrauchen und .NET-Code auszuführen. WaaSRemediation wird im WaaSMedicSvc-Service implementiert, der als geschützter svchost.exe-Prozess im Kontext von NT AUTHORITY\SYSTEM ausgeführt wird. Forshaws hervorragende Anleitung bildete die Grundlage für unsere angewandte Forschung und Entwicklung einer Proof-of-Concept-Technik für dateilose laterale Bewegungen.