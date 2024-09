Die Entwicklung von Zero-Trust und die Frameworks, die sie leiten

Zero-Trust begann mit der Initiative „BeyondCorp“, die 2010 von Google entwickelt wurde. Ziel der Initiative war es, den Zugriff auf Ressourcen auf der Grundlage von Identität und Kontext zu sichern und sich vom traditionellen perimeterbasierten Sicherheitsmodell zu lösen. Diese Strategie ermöglichte es Google, Mitarbeitern von überall und mit jedem Gerät sicheren Zugriff auf Unternehmensanwendungen und -daten zu bieten, ohne dass ein VPN erforderlich war.

Im Jahr 2014 prägte der Analyst John Kindervag von Forrester Research den Begriff „Zero Trust“, um dieses neue Sicherheitsparadigma in einem Bericht mit dem Titel „The Zero Trust Model of Information Security“ (Das Zero-Trust-Modell der Informationssicherheit) zu beschreiben. Er schlug ein neues Sicherheitsmodell vor, das davon ausgeht, dass niemandem – weder innerhalb noch außerhalb des Unternehmensnetzwerks – ohne Überprüfung vertraut werden kann. Der Bericht skizzierte das Zero-Trust-Modell, das auf zwei Grundprinzipien basiert: „Niemals vertrauen, immer überprüfen.“

Alle Benutzer, Geräte und Anwendungen werden als nicht vertrauenswürdig eingestuft und müssen verifiziert werden, bevor ihnen Zugriff auf Ressourcen gewährt wird. Das Prinzip der minimalen Rechtevergabe bedeutet, dass jedem Benutzer oder Gerät nur das Mindestmaß an Zugriff gewährt wird, das für die Ausführung seiner Aufgabe erforderlich ist, und der Zugriff nur nach dem Need-to-know-Prinzip gewährt wird.

Seitdem hat das Konzept des Zero-Trust weiter an Dynamik gewonnen, und viele Organisationen haben seine Architekturen übernommen, um ihre Digital Assets besser vor Cyberbedrohungen zu schützen. Es umfasst verschiedene Sicherheitsgrundsätze und -technologien, die eingesetzt werden, um die Sicherheit zu stärken und das Risiko von Sicherheitsverletzungen zu verringern.