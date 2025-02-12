Während die KI die Geschäftswelt grundlegend verändert, vollzieht sich ein radikaler Wandel in unserem Denken zum Thema Anwendungsmanagement. Die erfolgreichsten Unternehmen im Jahr 2025 passen sich nicht nur der Cloud-Komplexität an, sie nutzen sie als Katalysator für beispiellose operative Intelligenz, um echten Geschäftswert zu generieren.
IT-Führungskräfte in allen Funktionen stehen bei der Nutzung KI-gestützter Erkenntnisse und Automatisierung zur Änderung ihrer Herangehensweise an das Anwendungsmanagement vor komplexen Herausforderungen. Mit dem richtigen Ansatz können Unternehmensleitungen die Servicebereitstellung über den gesamten Anwendungslebenszyklus hinweg deutlich verbessern.
Branchenanalysten haben ihre Erkenntnisse und Prognosen für das Jahr veröffentlicht, und dabei überrascht es nicht, dass der Fokus auf der Optimierung und Stabilisierung bestehender IT-Systeme liegt. Im Bereich der Anwendungsmanagementdienste sind dies die drei wichtigsten Trends:
CIOs stehen unter ständigem Druck, die Betriebsausgaben zu optimieren, benötigen aber mehr Mittel, um Initiativen zur IT-Modernisierung zu starten. IT-Betriebsteams haben mit der zunehmenden Komplexität von Anwendungen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen zu kämpfen, was zu schlechteren Geschäftsdiensten und steigenden Kosten führt.
Technische Architekten tun sich schwer damit, eine ausgedehnte IT-Umgebung zu pflegen und zu verwalten, während technische Probleme zunehmen. Verantwortliche im Bereich Geschäftskontinuität sorgen sich um die möglichen Auswirkungen von IT-Ausfällen auf den Geschäftsbetrieb und suchen nach Lösungen für Ausfallsicherheit und Geschäftskontinuität. Und schließlich wird es für Bereitstellungs- und Talentmanager zur Herausforderung, Fachpersonal zu finden und zu halten, das über eine passende Kombination aus Kenntnissen zu Geschäftstechnologien und KI-gestütztem AMS-Fachwissen verfügt.
Die Verwaltung und Optimierung von Anwendungen und deren zugrunde liegender Infrastruktur betrifft IT-Verantwortliche in allen Funktionen. Am meisten sind davon jedoch die CIOs betroffen, denen Einblicke in die IT-Abläufe im Zusammenhang mit den Geschäftsprioritäten fehlen. Wenn sie den Ertrag der aktuellen Investitionen nicht nachweisen können, ist das Beantragen weiterer Gelder ebenfalls schwierig.
Die Verwaltung kritischer, individualisierter Anwendungen in hybriden und Multicloud-Umgebungen erfordert anhaltende Bemühungen und Sorgfalt. Einige der größten Herausforderungen, vor denen Unternehmen bei der Verwaltung benutzerdefinierter Anwendungen stehen, sind:
Die Komplexität der Verwaltung von Anwendungen in hybriden Umgebungen nimmt stetig zu und traditionelle Methoden haben Schwierigkeiten, mit modernen IT-Umgebungen Schritt zu halten. Die KI-basierte Verwaltung stellt einen transformativen Durchbruch dar, indem sie intelligente, datengesteuerte Lösungen bereitstellt, um die Anwendungsleistung zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Betriebsabläufe zu rationalisieren.
Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und vorausschauenden Analysen kann die KI Muster erkennen, Herausforderungen vorhersehen und proaktive Abhilfemaßnahmen anbieten, um die nahtlose Integration und Funktionalität aller Cloud-Plattformen zu gewährleisten. Die KI hat die Art und Weise, wie Unternehmen angepasste Anwendungen in hybriden Multicloud-Umgebungen verwalten, mit den folgenden Funktionen revolutioniert:
Die Branche beobachtet bereits, dass Multicloud-Anbieter generative KI in ihre Angebote einbetten, und wir können davon ausgehen, dass wir im Jahr 2025 noch mehr davon zu sehen bekommen.
Die Kombination eines Asset-orientierten Ansatzes mit einer Low-Touch-Verwaltungsmethodik, die Automatisierung einbezieht, hat sich als bahnbrechend für die Optimierung des Managements geschäftskritischer Anwendungen erwiesen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie KI/ML und cloudnativer Tools ermöglicht diese Methode den Kunden, ihre betriebliche Effizienz durch die Nutzung von Self-Service-Modellen zu steigern. Dadurch verringert sich der Bedarf an manuellen Eingriffen und somit auch die Anzahl menschlicher Fehler.
Eine Low-Touch-Methode eignet sich gut für Vorgänge wie:
IBM hat einem internationalen Fertigungsunternehmen geholfen, einen Asset-first-AMS Ansatz zu nutzen, um eine plattformunabhängige und toolunabhängige, datengesteuerte Strategie für IT-Abläufe bereitzustellen. Der KI-gestützte Service bietet rund um die Uhr Überwachung und Observability in der gesamten IT-Umgebung.
Er bietet außerdem ein KI-gestütztes IT-Servicemanagement, was einen bedeutenden Fortschritt in puncto betrieblicher Effizienz, Transparenz und Effektivität darstellt. Dies hat dem Unternehmen geholfen, über 50 Probleme vor der Produktion zu erkennen und monatlich über 83.000 USD an IT-Ausgaben einzusparen, zusätzlich zu weiteren Einsparungen durch den reduzierten manuellen Aufwand.
Bei IBM nutzen wir unser umfangreiches Portfolio proprietärer Tools in einer Asset-First-Methodik , die es uns ermöglicht, unsere AMS-Dienstleistungen zu beschleunigen und zu optimieren sowie unseren Kunden Vorteile zu bieten. Das Portfolio an Assets und Beschleunigern umfasst unter anderem Manage on Mainframe, Transition Engine und PRISM.
Zusammengenommen tragen diese Tools und Ressourcen maßgeblich zur Verbesserung der Servicebereitstellung über den gesamten Anwendungslebenszyklus hinweg bei. Darüber hinaus werden die Assets von IBM Consulting Advantage betrieben, einer KI-Lieferplattform, die rollen- und domainspezifische KI-Assistenten, Agenten und Anwendungen bereitstellt. Es geht nicht nur um die Verwaltung von Anwendungen, sondern um die Optimierung von Geschäftsabläufen für nachhaltiges Wachstum und kontinuierliche Verbesserung.
Für einen eingehenden Einblick in IBM Consulting nehmen Sie an unserem kommenden Webinar teil: Nutzung der KI, um die Verwaltung zu vereinfachen und Kosten für benutzerdefinierte Anwendungen in Hybrid-Clouds zu optimieren.
Erfahren Sie in diesem IDC Spotlight-Bericht mehr über KI-gestützte Automatisierung für die Ausfallsicherheit moderner Anwendungen.
Erfahren Sie, warum es wichtig ist, über eine Lösung wie IBM Concert zu verfügen, die KI nutzt, um Ihnen die Erkenntnisse zu liefern, die Sie benötigen, um Ihr Anwendungsmanagement zu optimieren und die Belastung von SREs und Entwicklern zu reduzieren.
