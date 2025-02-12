CIOs stehen unter ständigem Druck, die Betriebsausgaben zu optimieren, benötigen aber mehr Mittel, um Initiativen zur IT-Modernisierung zu starten. IT-Betriebsteams haben mit der zunehmenden Komplexität von Anwendungen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen zu kämpfen, was zu schlechteren Geschäftsdiensten und steigenden Kosten führt.

Technische Architekten tun sich schwer damit, eine ausgedehnte IT-Umgebung zu pflegen und zu verwalten, während technische Probleme zunehmen. Verantwortliche im Bereich Geschäftskontinuität sorgen sich um die möglichen Auswirkungen von IT-Ausfällen auf den Geschäftsbetrieb und suchen nach Lösungen für Ausfallsicherheit und Geschäftskontinuität. Und schließlich wird es für Bereitstellungs- und Talentmanager zur Herausforderung, Fachpersonal zu finden und zu halten, das über eine passende Kombination aus Kenntnissen zu Geschäftstechnologien und KI-gestütztem AMS-Fachwissen verfügt.

Die Verwaltung und Optimierung von Anwendungen und deren zugrunde liegender Infrastruktur betrifft IT-Verantwortliche in allen Funktionen. Am meisten sind davon jedoch die CIOs betroffen, denen Einblicke in die IT-Abläufe im Zusammenhang mit den Geschäftsprioritäten fehlen. Wenn sie den Ertrag der aktuellen Investitionen nicht nachweisen können, ist das Beantragen weiterer Gelder ebenfalls schwierig.

Die Verwaltung kritischer, individualisierter Anwendungen in hybriden und Multicloud-Umgebungen erfordert anhaltende Bemühungen und Sorgfalt. Einige der größten Herausforderungen, vor denen Unternehmen bei der Verwaltung benutzerdefinierter Anwendungen stehen, sind: