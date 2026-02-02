Künstliche Intelligenz Server IT-Automatisierung

Integration als Rückgrat risikobereiter Finanzierung

Veröffentlicht 2. Februar 2026
Drei Geschäftsleute kommunizieren
By Subhash Ramachandran

CFOs benötigen vernetzte Systeme, um Margen zu schützen, Forecasting zu stärken und mit Vertrauen zu führen.

CFOs stehen heute unter wachsendem Druck: strafferes Forecasting, schnellere Abschlusszyklen und stärkeren Margenschutz – alles vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Unsicherheit und zunehmender regulatorischer Kontrolle. Dennoch arbeiten viele Finanzunternehmen weiterhin über getrennte ERP-, CRM-, Abrechnungs- und Banksysteme. Das Ergebnis ist ein Order-to-Cash-Zyklus (O2C) voller manueller Workarounds, Transparenzlücken und operationeller Risiken.

Fragmentierung: Ein strategisches Risiko für die Finanzführung

Wenn Systeme nicht miteinander verbunden sind, verbringen Finanzteams mehr Zeit mit dem Abgleich von Daten als mit deren Analyse. Unzusammenhängende Workflows verlangsamen Entscheidungen, führen zu Fehlern und schwächen das Vertrauen in die Finanzberichterstattung. Die Monatsabschlüsse werden überhastet und reaktiv. Die Einhaltung wird schwieriger aufrechtzuerhalten und forecasting weniger zuverlässig.

Fragmentierte O2C-Prozesse schaffen Sicherheitslücken und setzen CFOs während des gesamten Zyklus Risiken aus, wenn:

- Kunden- und Vertragsdaten stimmen nicht systemübergreifend überein

- Abrechnungsereignisse werden verpasst oder verzögert

- Zahlungen erfordern manuelle Zuordnung, was die Bargeldanwendung verlangsamt

- Streitigkeiten eskalieren, weil die Ursachen schwer zu finden sind

Wenn sich diese Lücken häufen, wird es schwieriger, Margen zu schützen oder genaue, vorstandsfähige Prognosen zu erstellen.

Die stillen Bedrohungen: Umsatzeinbußen und Compliance-Risiken

Umsatzverlust ist selten auf einen einzigen Vorfall zurückzuführen. Er entsteht durch verspätete Rechnungsstellung, vermeidbare Streitigkeiten, verpasste Verlängerungen und langsames Inkasso. Manuelle Prozesse erhöhen zudem das Risiko von Compliance-Verstößen, insbesondere bei Audits. Die Folge sind ein unvorhersehbarer Cashflow und ein geringeres Vertrauen in die berichteten Zahlen – zwei Risiken, die sich CFOs nicht leisten können.

Was einheitliche, KI-gestützte Integration für CFOs bietet

Risikobereite Finanzierung beginnt mit Vernetzung. Mit der KI-gestützten Integration profitieren CFOs von:

- Single-Source-of-Truth (SSOT) über Bestellungen, Rechnungsstellung und Zahlungen

- Automatisierte Validierungen, die Streitigkeiten frühzeitig verhindern

- Schnellerer, besser planbarer Cashflow

- Compliance-Transparenz in Echtzeit

- Ein glatterer, schnellerer Abschluss mit weniger Eskalationen

Diese Funktionen stärken die Governance, verbessern die Genauigkeit und ermöglichen es dem Finanzwesen, Widerstandsfähigkeit und Wachstum zu fördern.

Fünf Schritte, die CFOs jetzt unternehmen können

Die Transformation erfordert keine umfassende Überarbeitung. Kleine, gezielte Verschiebungen haben eine bedeutende Wirkung. Hier sind fünf Schritte, die CFOs unternehmen können, um Risiken zu reduzieren:

Schritt 1: Kernsysteme verbinden, um Silos abzubauen

Schritt 2: Automatisierung von Validierungen mit hohem Reibungsverlust

Schritt 3: O2C-Ausnahmen und Compliance-Trigger in Echtzeit überwachen

Schritt 4: Governance direkt in Workflows integrieren

Schritt 5: Rüsten Sie Teams mit genauen Daten und No-Code-Automatisierung aus

Unternehmen, die Datenflüsse vereinheitlichen und Abstimmungen automatisieren, verzeichnen weniger Fehler, schnellere Zyklen und haben mehr Zeit für strategische Initiativen. So können CFOs mit Klarheit, Vertrauen und Kontrolle führen.

Subhash Ramachandran

Program Director, webmethods Product Management

IBM
Weiterführende Lösungen
Finanzberatungsservices

Erschließen Sie finanzielle Leistung mit den End-to-End-Finanzberatungsservices von IBM.

 Erkunden Sie die Finanzdienstleistungen für Unternehmen
IBM Apptio

IBM Apptio ist eine Familie von SaaS-Produkten für die Kostenanalyse und das Kostenmanagement von On-Premises IT-Infrastruktur, Public Cloud-Services und Softwareentwicklung.

         ApptioOne Plus erkunden
    Personalplanung mit IBM Planning Analytics

    Verbessern Sie die Finanzplanung, Budgetierung und Prognose und treffen Sie in Ihrer gesamten Organisation datengestützte Entscheidungen mit IBM Planning Analytics.

             Planning Analytics erkunden
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Erfahren Sie, wie Sie die richtige Kombination aus Menschen, Prozessen und Technologie nutzen können, um Ihre Finanzfunktion zu transformieren und neue Arbeitsweisen zu entdecken.

       

             Erkunden Sie die Finanzdienstleistungen für Unternehmen Vereinbaren Sie eine KI-Strategiesitzung