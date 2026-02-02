Wenn Systeme nicht miteinander verbunden sind, verbringen Finanzteams mehr Zeit mit dem Abgleich von Daten als mit deren Analyse. Unzusammenhängende Workflows verlangsamen Entscheidungen, führen zu Fehlern und schwächen das Vertrauen in die Finanzberichterstattung. Die Monatsabschlüsse werden überhastet und reaktiv. Die Einhaltung wird schwieriger aufrechtzuerhalten und forecasting weniger zuverlässig.

Fragmentierte O2C-Prozesse schaffen Sicherheitslücken und setzen CFOs während des gesamten Zyklus Risiken aus, wenn:

- Kunden- und Vertragsdaten stimmen nicht systemübergreifend überein

- Abrechnungsereignisse werden verpasst oder verzögert

- Zahlungen erfordern manuelle Zuordnung, was die Bargeldanwendung verlangsamt

- Streitigkeiten eskalieren, weil die Ursachen schwer zu finden sind



Wenn sich diese Lücken häufen, wird es schwieriger, Margen zu schützen oder genaue, vorstandsfähige Prognosen zu erstellen.