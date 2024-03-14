Erste Schritte mit Kafka-Client-Metriken

Apache Kafka gilt als weithin anerkannte Open-Source-Plattform für Ereignisspeicherung und Streamverarbeitung. Es hat sich zum De-facto-Standard für Datenstreaming entwickelt, da über 80 % der Fortune-500-Unternehmen es nutzen. Alle großen Cloud-Provider bieten verwaltete Datenstreaming-Dienste an, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Ein wichtiger Vorteil der Entscheidung für verwaltete Kafka-Services ist die Übertragung der Verantwortung für Broker- und Betriebs-Metriken, sodass sich die Benutzer ausschließlich auf die Metriken der Anwendungen konzentrieren können. In diesem Artikel gibt Produktmanager Uche Nwankwo Anleitungen zu einer Reihe von Hersteller- und Verbraucher-Metriken, die Kunden im Auge behalten sollten, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Bei Kafka umfasst das Monitoring typischerweise verschiedene Metriken, die sich auf Themen, Partitionen, Broker und Verbrauchergruppen beziehen. Zu den Standard-Kafka-Metriken gehören Informationen über Durchsatz, Latenz, Replikation und Festplattennutzung. Informieren Sie sich in der Kafka-Dokumentation und den entsprechenden Überwachungs-Tools über die spezifischen Metriken, die für Ihre Version von Kafka verfügbar sind, und wie Sie diese effektiv interpretieren können.