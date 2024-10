Der Hauptschwerpunkt des EU-KI-Gesetzes liegt auf der Stärkung der Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Risikomanagement, Datenschutz, Qualitätsmanagementsysteme, Transparenz, menschliche Aufsicht, Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit. Es zielt darauf ab, die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI-Systemen zu fördern und sicherzustellen, dass auf den Markt gebrachte KI-Produkte von Einzelpersonen sicher verwendet werden können.

Das EU-KI-Gesetz zielt darauf ab, die Herausforderung zu meistern, KI verantwortungsvoll in verschiedenen Branchen zu entwickeln und einzusetzen, darunter auch in stark regulierten Bereichen wie dem Gesundheits-, Finanz- und Energiesektor. Für Branchen, die grundlegende Dienstleistungen für Kunden erbringen, wie Versicherungen, Banken und Einzelhandel, schreibt das Gesetz die Durchführung einer Grundrechtsfolgenabschätzung vor, in der detailliert dargelegt wird, wie sich der Einsatz von KI auf die Rechte der Kunden auswirkt.