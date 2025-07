Die Programminkrementplanung (PI) ist ein Schlüsselelement der flexiblen Enterprise-Methodik. Während es ursprünglich durch das Scaled Agile Framework (SAFe) populär gemacht wurde, das die Best Practices im Zusammenhang mit dem Konzept weiter vorantreibt, ist die PI-Planung als Planungsaktivität universell bekannt. Es wird sogar von Unternehmen angenommen, die sich nicht vollständig dem SAFe-Framework verschrieben haben.

In Anlehnung an die Prinzipien flexibler Aktivitäten auf Teamebene lag der Schwerpunkt der PI-Planung zunächst auf der persönlichen Zusammenarbeit und der Verwendung physischer Geräte wie Tafeln und Haftnotizen. COVID-19 beschleunigte den Übergang zur Remote-PI-Planung für eine vollständig remote arbeitende Belegschaft, um weiter an der Entwicklung und Bereitstellung digitaler Produkte zu arbeiten. Die Effektivität dieser Planungen leidet in der Regel darunter, wobei die kollaborativen Aspekte der Erfahrung oft am stärksten betroffen sind.

Die meisten Unternehmen werden weiterhin eine Mischung aus Remote-, Hybrid- und Vor-Ort-Belegschaft haben. Während Portfoliomanager und Produktteams über einige eilig genehmigte Tools verfügen, um die grundlegenden Aktivitäten der PI-Planung zu erleichtern, ist eine dauerhafte Rückkehr vor Ort ungewiss.



Dadurch wird die koordinierte Anstrengung zur Überprüfung und Auswahl der idealen Plattform zur Digitalisierung der PI-Planung zu einer wichtigen Aufgabe für die Führungskräfte des Unternehmens. Selbst in Situationen, in denen eine persönliche PI-Planung für Produktteams eine Option ist, wird die richtige Plattform die Aktivität verbessern. Es kann verschiedenen Teams helfen, agiler auszuführen und die Programmpläne in die allgemeine Unternehmensstrategie zu integrieren.