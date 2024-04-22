Tags
Bereitstellbare Architektur auf IBM Cloud: Vereinfachung der Systembereitstellung

Mitarbeiter im Kraftwerkssektor

Bereitstellbare Architektur (Deployable Architecture, DA) bezeichnet ein spezifisches Designmuster oder einen Ansatz, der es ermöglicht, eine Anwendung oder ein System einfach in verschiedenen Umgebungen bereitzustellen und zu verwalten. Eine bereitstellbare Architektur umfasst Komponenten, Module und Abhängigkeiten, die eine nahtlose Bereitstellung ermöglichen und es Entwicklern und Betriebsteams erleichtern, neue Funktionen und Updates schnell und ohne umfangreiche manuelle Eingriffe im System bereitzustellen.

Eine bereitstellbare Architektur weist mehrere wesentliche Merkmale auf, darunter:

  1. Automatisierung: Eine bereitstellbare Architektur stützt sich häufig auf Automatisierungstools und -prozesse, um den Bereitstellungsprozess zu verwalten. Hierzu können Tools wie CI/CD-Pipelines (kontinuierliche Integration oder kontinuierliche Bereitstellung), Tools für das Konfigurationsmanagement und andere gehören.
  2. Skalierbarkeit: Die Architektur ist so konzipiert, dass sie horizontal oder vertikal skaliert, um Änderungen der Workload oder der Nutzernachfrage zu berücksichtigen, ohne wesentliche Änderungen an der zugrunde liegenden Infrastruktur zu benötigen.
  3. Modularität: Eine deployable Architektur folgt einem modularen Designmuster, bei dem verschiedene Komponenten oder Dienste isoliert und unabhängig entwickelt, getestet und bereitgestellt werden können. Dies erleichtert die Verwaltung und verringert das Risiko, dass Abhängigkeiten zu Problemen bei der Bereitstellung führen.
  4. Resilienz: Die einsatzfähige Architektur ist darauf ausgelegt, resilient zu sein, mit integrierter Redundanz und Failover-Mechanismen, die sicherstellen, dass das System auch im Falle eines Ausfalls oder Ausfalls verfügbar bleibt.
  5. Portabilität: Die deployable Architektur ist so konzipiert, dass sie über verschiedene Cloud-Umgebungen oder Deployment-Plattformen hinweg portabel ist, sodass es einfach ist, das System bei Bedarf von einer Umgebung in eine andere zu verschieben.
  6. Anpassbar: Die einsatzfähige Architektur ist so konzipiert, dass sie anpassbar ist und je nach Bedarf konfiguriert werden kann. Dies erleichtert die Bereitstellung in unterschiedlichen Umgebungen mit variierenden Anforderungen.
  7. Überwachung und Protokollierung: Robuste Überwachungs- und Protokollierungsfunktionen sind in die Architektur integriert, um Einblick in das Verhalten und die Leistung des Systems zu erhalten.
  8. Sicher und konform: Bereitstellbare Architekturen auf IBM Cloud® sind standardmäßig sicher und konform für das Hosting Ihrer regulierten Workload in der Cloud. Es befolgt Sicherheitsstandards und -richtlinien, wie beispielsweise IBM Cloud for Financial Services ® , SOC Typ 2, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Compliance-Anforderungen gewährleisten.

Insgesamt zielt die deployable Architektur darauf ab, Unternehmen eine schnellere und zuverlässigere Bereitstellung zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die zugrundeliegende Infrastruktur skalierbar und resilient ist.

Einsatzfähige Architekturen in der IBM Cloud

Die Bereitstellung eines Unternehmens-Workload mit wenigen Klicks kann aufgrund verschiedener Faktoren wie der Komplexität der Architektur und der für die Bereitstellung verwendeten spezifischen Tools und Technologie eine Herausforderung darstellen. Der Aufbau einer sicheren, konformen und maßgeschneiderten Infrastruktur für Anwendungen ist oft eine größere Herausforderung und erfordert Fachwissen. Mit sorgfältiger Planung und geeigneten Ressourcen ist es jedoch möglich, die meisten Aspekte des Bereitstellungsprozesses zu automatisieren. IBM Cloud bietet Ihnen gut gestaltete Muster, die standardmäßig für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen sicher sind. Manchmal können diese Muster unverändert verwendet werden, oder Sie können sie je nach Bedarf um weitere Ressourcen ergänzen. Schauen Sie sich die deploybaren Architekturen an, die im IBM Cloud Katalog verfügbar sind.

Bereitstellungsstrategien für eine verteilbare Architektur

Bereitstellbare Architekturen, die in der IBM Cloud bereitgestellt werden, können auf verschiedene Arten bereitgestellt werden: IBM Cloud-Projekten, Schematics, direkt über die CLI oder Sie können den Code herunterladen und selbst bereitstellen.

Anwendungsfälle einer einsatzfähigen Architektur

Die einsatzfähige Architektur wird häufig in Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung und Regierung eingesetzt, wo Compliance, Sicherheit und Skalierbarkeit kritische Faktoren sind. Einsatzfähige Architektur kann von einer Vielzahl von Stakeholdern genutzt werden, darunter:

  1. Softwareentwickler, IT-Fachkräfte, Systemadministratoren und Geschäftsbeteiligte, die sicherstellen müssen, dass ihre Systeme und Anwendungen effizient, sicher und kosteneffizient bereitgestellt werden. Es hilft, die Markteinführungszeit zu verkürzen, manuelle Eingriffe zu minimieren und Fehler im Zusammenhang mit der Bereitstellung zu verringern.
  2. Cloud-Service-Anbieter, Managed Service Provider und Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Anbieter, um ihren Kunden einen optimierten, zuverlässigen und automatisierten Bereitstellungsprozess für ihre Anwendungen und Dienste zu bieten.
  3. ISVs und Unternehmen, um die Erfahrung der Bereitstellung für ihre Kunden zu verbessern, indem sie ihnen leicht zu installierende, anpassbare und skalierbare Softwarelösungen bieten, die den Geschäftswert und den Wettbewerbsvorteil steigern.

Jetzt starten

IBM Cloud hilft Ihnen, den Zeitaufwand für die Entwicklung von Lösungen zu verkürzen, die alle Compliance-Kontrollen und -Vorschriften Ihrer Branche erfüllen. Das IBM Cloud Framework for Financial Services bietet eine Reihe von Referenzarchitekturen , die als Ausgangspunkt dienen können, um die im Rahmen festgelegten Sicherheits- und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Diese Referenzarchitekturen bieten eine solide Grundlage für die Bereitstellung sicherer, konformer Anwendungen innerhalb des Frameworks. Zusätzlich bietet IBM Cloud vorkonfigurierte VPC-Landingzone-Architekturen, die mit Infrastructure as Code (IaC)-Assets auf Basis der IBM Cloud for Financial Services Referenzarchitektur gebaut werden.

 
