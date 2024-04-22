Bereitstellbare Architektur (Deployable Architecture, DA) bezeichnet ein spezifisches Designmuster oder einen Ansatz, der es ermöglicht, eine Anwendung oder ein System einfach in verschiedenen Umgebungen bereitzustellen und zu verwalten. Eine bereitstellbare Architektur umfasst Komponenten, Module und Abhängigkeiten, die eine nahtlose Bereitstellung ermöglichen und es Entwicklern und Betriebsteams erleichtern, neue Funktionen und Updates schnell und ohne umfangreiche manuelle Eingriffe im System bereitzustellen.

Eine bereitstellbare Architektur weist mehrere wesentliche Merkmale auf, darunter:

Automatisierung: Eine bereitstellbare Architektur stützt sich häufig auf Automatisierungstools und -prozesse, um den Bereitstellungsprozess zu verwalten. Hierzu können Tools wie CI/CD-Pipelines (kontinuierliche Integration oder kontinuierliche Bereitstellung), Tools für das Konfigurationsmanagement und andere gehören. Skalierbarkeit: Die Architektur ist so konzipiert, dass sie horizontal oder vertikal skaliert, um Änderungen der Workload oder der Nutzernachfrage zu berücksichtigen, ohne wesentliche Änderungen an der zugrunde liegenden Infrastruktur zu benötigen. Modularität: Eine deployable Architektur folgt einem modularen Designmuster, bei dem verschiedene Komponenten oder Dienste isoliert und unabhängig entwickelt, getestet und bereitgestellt werden können. Dies erleichtert die Verwaltung und verringert das Risiko, dass Abhängigkeiten zu Problemen bei der Bereitstellung führen. Resilienz: Die einsatzfähige Architektur ist darauf ausgelegt, resilient zu sein, mit integrierter Redundanz und Failover-Mechanismen, die sicherstellen, dass das System auch im Falle eines Ausfalls oder Ausfalls verfügbar bleibt. Portabilität: Die deployable Architektur ist so konzipiert, dass sie über verschiedene Cloud-Umgebungen oder Deployment-Plattformen hinweg portabel ist, sodass es einfach ist, das System bei Bedarf von einer Umgebung in eine andere zu verschieben. Anpassbar: Die einsatzfähige Architektur ist so konzipiert, dass sie anpassbar ist und je nach Bedarf konfiguriert werden kann. Dies erleichtert die Bereitstellung in unterschiedlichen Umgebungen mit variierenden Anforderungen. Überwachung und Protokollierung: Robuste Überwachungs- und Protokollierungsfunktionen sind in die Architektur integriert, um Einblick in das Verhalten und die Leistung des Systems zu erhalten. Sicher und konform: Bereitstellbare Architekturen auf IBM Cloud® sind standardmäßig sicher und konform für das Hosting Ihrer regulierten Workload in der Cloud. Es befolgt Sicherheitsstandards und -richtlinien, wie beispielsweise IBM Cloud for Financial Services ® , SOC Typ 2, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Compliance-Anforderungen gewährleisten.

Insgesamt zielt die deployable Architektur darauf ab, Unternehmen eine schnellere und zuverlässigere Bereitstellung zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die zugrundeliegende Infrastruktur skalierbar und resilient ist.