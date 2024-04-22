Bereitstellbare Architektur (Deployable Architecture, DA) bezeichnet ein spezifisches Designmuster oder einen Ansatz, der es ermöglicht, eine Anwendung oder ein System einfach in verschiedenen Umgebungen bereitzustellen und zu verwalten. Eine bereitstellbare Architektur umfasst Komponenten, Module und Abhängigkeiten, die eine nahtlose Bereitstellung ermöglichen und es Entwicklern und Betriebsteams erleichtern, neue Funktionen und Updates schnell und ohne umfangreiche manuelle Eingriffe im System bereitzustellen.
Eine bereitstellbare Architektur weist mehrere wesentliche Merkmale auf, darunter:
Insgesamt zielt die deployable Architektur darauf ab, Unternehmen eine schnellere und zuverlässigere Bereitstellung zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die zugrundeliegende Infrastruktur skalierbar und resilient ist.
Die Bereitstellung eines Unternehmens-Workload mit wenigen Klicks kann aufgrund verschiedener Faktoren wie der Komplexität der Architektur und der für die Bereitstellung verwendeten spezifischen Tools und Technologie eine Herausforderung darstellen. Der Aufbau einer sicheren, konformen und maßgeschneiderten Infrastruktur für Anwendungen ist oft eine größere Herausforderung und erfordert Fachwissen. Mit sorgfältiger Planung und geeigneten Ressourcen ist es jedoch möglich, die meisten Aspekte des Bereitstellungsprozesses zu automatisieren. IBM Cloud bietet Ihnen gut gestaltete Muster, die standardmäßig für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen sicher sind. Manchmal können diese Muster unverändert verwendet werden, oder Sie können sie je nach Bedarf um weitere Ressourcen ergänzen. Schauen Sie sich die deploybaren Architekturen an, die im IBM Cloud Katalog verfügbar sind.
Bereitstellbare Architekturen, die in der IBM Cloud bereitgestellt werden, können auf verschiedene Arten bereitgestellt werden: IBM Cloud-Projekten, Schematics, direkt über die CLI oder Sie können den Code herunterladen und selbst bereitstellen.
Die einsatzfähige Architektur wird häufig in Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung und Regierung eingesetzt, wo Compliance, Sicherheit und Skalierbarkeit kritische Faktoren sind. Einsatzfähige Architektur kann von einer Vielzahl von Stakeholdern genutzt werden, darunter:
IBM Cloud hilft Ihnen, den Zeitaufwand für die Entwicklung von Lösungen zu verkürzen, die alle Compliance-Kontrollen und -Vorschriften Ihrer Branche erfüllen. Das IBM Cloud Framework for Financial Services bietet eine Reihe von Referenzarchitekturen , die als Ausgangspunkt dienen können, um die im Rahmen festgelegten Sicherheits- und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Diese Referenzarchitekturen bieten eine solide Grundlage für die Bereitstellung sicherer, konformer Anwendungen innerhalb des Frameworks. Zusätzlich bietet IBM Cloud vorkonfigurierte VPC-Landingzone-Architekturen, die mit Infrastructure as Code (IaC)-Assets auf Basis der IBM Cloud for Financial Services Referenzarchitektur gebaut werden.
