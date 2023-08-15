Mythen zur Observability entlarven – Teil 4: Observability ist immer teuer

In unserer Blogserie haben wir bisher die folgenden Mythen zum Thema Observability widerlegt:
In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf das Missverständnis, dass „Observability immer teuer ist“. Wir werden die Bedeutung kosteneffizienter Observability-Lösungen hervorheben. Darüber hinaus werden wir auch IBM Instana als Anbieterreferenz untersuchen und wertvolle Erkenntnisse von einem Kunden gewinnen, der erhebliche Ausgaben in Höhe von 65 Millionen USD hatte und anschließend auf einen kostengünstigeren Weg zur Observability umgestiegen ist.
Es ist ein Mythos, dass „Observability immer teuer ist“, denn es gibt verschiedene kostengünstige Optionen für die Implementierung von Beobachtbarkeit in modernen Systemen.
Anhand von Erkenntnissen aus realen Fällen stand eine führende Kryptowährungsbörse vor der Herausforderung, die Kosten für die Beobachtbarkeit zu optimieren und gleichzeitig den notwendigen Einblick in ihre Systeme zu erhalten. In einem Blogbeitrag beschreibt Gergely Orosz, wie dieses Unternehmen im Jahr 2022 eine Rechnung in Höhe von 65 Millionen USD von einem Anbieter von Observability-Lösungen erhielt, dann aber von einem teuren Tool zu einer kostengünstigeren Observability-Lösung wechselte. Der Beitrag betont, dass Unternehmen ihre Observability-Tools sorgfältig evaluieren müssen, wobei der Fokus auf dem Mehrwert liegen sollte, den sie bieten, und nicht nur auf dem Preis. Er betont auch die Bedeutung eines durchdachten Ansatzes für die Beobachtbarkeit, um eine Kostenspirale zu vermeiden.
Die Anbieter von Beobachtbarkeitstools wissen, wie wichtig es ist, Unternehmen mit unterschiedlichen Budgets zufriedenzustellen. Nicht alle Tools folgen dem verbrauchsabhängigen Preismodell, und es gibt viele verschiedene Optionen für Kunden.
IBM Instana als Beispiel: Diese Plattform bietet anpassbare Preisalternativen, einschließlich strukturierter Abonnementpläne. Mit diesen Plänen können Unternehmen die Kosten für das von ihnen gewählte Paket vorhersehen. Das vereinfacht die Budgetierung für Beobachtbarkeitsprojekte und verhindert unerwartete Kosten.
Anbieter wie Instana bieten transparente Abonnementmodelle an, während Open-Source-Tools und Angebote von Cloud-Anbietern (z. B. Prometheus und Grafana) zusätzliche Möglichkeiten zur Kosteneinsparung bieten. Die Einrichtung und Verwaltung dieser Tools erfordert zwar einen gewissen Aufwand, aber sie können eine kostengünstige Option sein, die Ihrem Budget entspricht.
Unabhängig davon, für welche Option Sie sich entscheiden, sollten Sie sich über die Gesamtbetriebskosten im Klaren sein, einschließlich Speicherplatz, vierteljährlichen Gebühren, Datenerfassung und Entwicklerbeteiligung (d. h. wie viel Zeit und Ressourcen die Entwickler aufwenden).
Im Folgenden sind einige Optionen aufgeführt, die Sie bei der Planung Ihrer Beobachtungslösung berücksichtigen sollten:
Die Observability-Lösung von IBM, IBM Instana, wurde speziell für cloudnative Anwendungen entwickelt und liefert automatisch und kontinuierlich hochpräzise Daten – mit einer Granularität von einer Sekunde und End-to-End-Traces – im Kontext logischer und physischer Abhängigkeiten über Mobilgeräte, Web, Anwendungen und Infrastruktur hinweg. Unsere Kunden konnten mithilfe von Echtzeit-Observability greifbare Ergebnisse erzielen.
Jorge Tome Hernando, Director, Architecture, Operations, Security und Workplace bei PRISA Tecnologia, äußerte sich wie folgt zu Instana: „Instana bietet einen vollständigen Überblick über den Betrieb unserer Dienste und hilft uns dabei, unsere Ziele in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Kostenoptimierung zu erreichen.“
Wenn Sie Ihre Observability-Praktiken mit Full-Stack-Visualisierung und der Möglichkeit zur Echtzeitüberwachung Ihrer Cloud-Abhängigkeiten verbessern möchten, fordern Sie gerne ein Angebot an.
Halten Sie Ausschau nach unserem nächsten Blogbeitrag, in dem wir einen weiteren verbreiteten Mythos über Observability widerlegen: „Sie können SRE- und DevOps-Produktivität erreichen.“ Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Automatisierung im Bereich Observability und sehen Sie, wie Instana-Kunden von Automatisierung und hochpräzisen Kontexten profitieren.
