Mythen zur Observability entlarven – Teil 4: Observability ist immer teuer

Es ist ein Mythos, dass „Observability immer teuer ist“, denn es gibt verschiedene kostengünstige Optionen für die Implementierung von Beobachtbarkeit in modernen Systemen.

Anhand von Erkenntnissen aus realen Fällen stand eine führende Kryptowährungsbörse vor der Herausforderung, die Kosten für die Beobachtbarkeit zu optimieren und gleichzeitig den notwendigen Einblick in ihre Systeme zu erhalten. In einem Blogbeitrag beschreibt Gergely Orosz, wie dieses Unternehmen im Jahr 2022 eine Rechnung in Höhe von 65 Millionen USD von einem Anbieter von Observability-Lösungen erhielt, dann aber von einem teuren Tool zu einer kostengünstigeren Observability-Lösung wechselte. Der Beitrag betont, dass Unternehmen ihre Observability-Tools sorgfältig evaluieren müssen, wobei der Fokus auf dem Mehrwert liegen sollte, den sie bieten, und nicht nur auf dem Preis. Er betont auch die Bedeutung eines durchdachten Ansatzes für die Beobachtbarkeit, um eine Kostenspirale zu vermeiden.

Die Anbieter von Beobachtbarkeitstools wissen, wie wichtig es ist, Unternehmen mit unterschiedlichen Budgets zufriedenzustellen. Nicht alle Tools folgen dem verbrauchsabhängigen Preismodell, und es gibt viele verschiedene Optionen für Kunden.

IBM Instana als Beispiel: Diese Plattform bietet anpassbare Preisalternativen, einschließlich strukturierter Abonnementpläne. Mit diesen Plänen können Unternehmen die Kosten für das von ihnen gewählte Paket vorhersehen. Das vereinfacht die Budgetierung für Beobachtbarkeitsprojekte und verhindert unerwartete Kosten.