IDC schätzt, dass bis 2025 750 Millionen cloudnativ entwickelt werden. Wo und wie diese Anwendungen eingesetzt werden, beeinflusst die Markteinführungszeit und die Wertrealisierung. Die Realität ist, dass Anwendungsumgebungen komplex sind und Unternehmen vor die Herausforderung stellen, ihre bestehende Infrastruktur zu warten und zu modernisieren und gleichzeitig neue cloudnative Funktionen bereitzustellen. Drei von vier Führungskräften berichteten von unterschiedlichen Systemen in ihren Organisationen und dass ein Mangel an Fähigkeiten, Ressourcen und gängigen operativen Praktiken die Geschäftsziele herausfordert.
Die Führungskräfte wissen, dass sie modernisieren müssen. Tatsächlich sind 83 % der IT-Führungskräfte der Meinung, dass Modernisierung zentral für die Strategie ihrer Unternehmen ist, aber nur 27 % sagen, dass ihre Unternehmen die erforderlichen Workflows (einschließlich Anwendungen, Daten und zugrundeliegende Systeme) modernisiert haben. Aber es ist klar, dass CIOs, die Modernisierung priorisieren, größere Erträge aus der Unternehmenstransformation erzielen.
Software ist zur Lebensader aller Bereiche geworden. Mit dem Aufkommen von KI, ML, Hybrid Cloud und DevSecOps hat sich dieser Effekt exponentiell verstärkt, und weitere Fortschritte stehen bevor. Organisationen müssen mit der heutigen Technologie Schritt halten, um innovativ zu sein und die sich ständig wandelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Jedes Unternehmen versucht, sich durch die Einführung moderner, innovativer Softwarepraktiken zu übertreffen – nicht nur, um zu wachsen, sondern auch, um zu überleben. Viele Unternehmen sind von der Technologielandkarte verschwunden, weil sie es nicht geschafft haben, sich anzupassen und Innovationen schnell einzuführen.
Die Welt verändert sich rasant, und die Technologie ist der wichtigste Treiber dieses Wandels. Unternehmen benötigen volle Flexibilität, um wichtige Fragen zu beantworten, darunter:
Wenn Ihre Antworten auf die obigen Fragen negativ ausfallen, verlieren Sie gegenüber Ihren Mitbewerbern an Boden. Setzen Sie Entwickler-Tools und agile Prozesse ein, um Ihre Geschwindigkeit zu erhöhen und diese Probleme zu lösen.
Die Senkung der Produktionskosten trägt zur Steigerung der Agilität bei, indem eine schnellere Anpassung an neue Geschäftsziele ermöglicht wird. Es ist unerlässlich, dass Sie in allen Bereichen Kosten sparen: Automatisierung trägt unter anderem zu schnelleren Produktinbetriebnahmen, schnelleren Feedbackschleifen, weniger Warte- und Koordinierungszeiten, hochwertigen Testframeworks, robusten Plattformen, einfachen und schnellen Upgrades sowie null Ausfallzeiten bei.
Über traditionelle Kostenreduktionsmethoden hinaus hat sich die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit als wesentlicher Bestandteil moderner Kostensenkungsansätze etabliert. Bis 2027 werden 25 % der CIOs eine Vergütung haben, die mit ihrem nachhaltigen Technologie-Einfluss verbunden ist.
Durch Modernisierung können Nachhaltigkeitsziele erheblich erreicht werden. Die Verringerung Ihrer Abhängigkeit von Hardware, die Erhöhung Ihrer Nutzung automatisch bereitgestellter Infrastruktur und die Nutzung wiederverwendbarer Komponenten und Module sind konkrete Wege, Ihre Umweltwirkung zu verbessern.
Alle älteren Veröffentlichungen sind aufgrund eines längeren Veröffentlichungszyklus von Natur aus riskant. Die Risiken einer Nichtmodernisierung Ihrer Anwendungen umfassen erhöhte Ausfallzeit in Kombination mit einer begrenzten und langsamen Reaktionszeit auf sich schnell ändernde Kundenbedürfnisse. Ausfallzeiten und langsame Releases können einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens haben und Kundenbeziehungen beeinträchtigen. Ihre bestehenden Anwendungen bilden mit monolithischen Architekturen und Entwicklungsprozessen auch einen großen Teil der technischen Schulden Ihres Unternehmens. Und in vielen Fällen mangelt es an sachkundigen Entwicklern, die wissen, wie man diese aktualisiert und erstellt.
In einer Umfrage wählten 41 % der Befragten „Reduzierung der technischen Schulden/Modernisierung der Altlastensysteme“ als oberste Priorität. Technische Schulden sind zudem sehr teuer und entstehen mit der Zeit. Beispielsweise beliefen sich die Kosten der technischen Schulden in den USA im Jahr 2022 auf 1,52 Billionen US-Dollar.
Die glänzenden Funktionen stehen im Rampenlicht, während die technischen Schulden ganz unten in der Aufgabenliste landen. Nach und nach behindern die technischen Schulden die Entwicklung neuer Funktionen und erhöhen dadurch das Risiko und die Kosten für die Behebung der bestehenden Probleme.
Die Modernisierung der Laufzeitumgebung ist ein wichtiger Schritt, um solche Probleme einzudämmen. Es benötigt nur minimalen Einrichtungsaufwand. Es unterstützt die Zukunftssicherung, indem es eine einfache Weiterentwicklung zu Containern und Microservices ermöglicht.
In der Softwarebranche zeichnet sich eine Binsenweisheit ab: Gute Entwicklererfahrung führt zu großartigem Customer Experience.
Bis 2026 werden etwa 80 % der Software-Engineering-Unternehmen Plattformteams als interne Anbieter wiederverwendbarer Dienste, Komponenten und Werkzeuge für die Anwendungsbereitstellung einrichten. Viele Unternehmen konzentrieren ihre Bemühungen darauf, die Erfahrung der Entwickler zu verbessern, um flexibler und reaktionsschneller zu werden.
Dadurch wird auch die kognitive Belastung reduziert und die Motivation der Entwickler mit dem Geschäftswert verknüpft. Zu den wenigen Bereichen, die großartige Ergebnisse liefern, gehören die Aufteilung komplexer Architekturen, die verstärkte Nutzung moderner Entwicklungswerkzeuge und -prozesse sowie die Schaffung interner Plattformen mit wiederverwendbaren, konfigurierbaren Komponenten.
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) bietet eine Reihe von End-to-End-Hybrid-Cloud-Anwendungsdiensten, die ultimative Flexibilität für Bereitstellungen, den Aufbau neuer cloudnativer Anwendungen sowie das Refactoring und Replatforming bestehender Anwendungen bieten. Es unterstützt Sie auf Ihrem Weg zur Modernisierung Ihrer Anwendung, indem es folgende Vorteile bietet:
IBM Cloud Pak® for Applications (CP4Apps) bietet einen umfassenden Satz integrierter Produkte und Funktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre bestehenden Anwendungen kontinuierlich zu modernisieren und mit neuen cloudnativen Microservices Innovationen voranzutreiben:
Werfen wir einen Blick auf das Kleingedruckte:
Schauen wir uns nun IBM WebSphere Liberty an, eine der in CP4Apps verfügbaren Laufzeiten. Es ist eine leichtgewichtige, schnelle Java-Laufzeitumgebung. Zu den Hauptvorteilen von Liberty gehören:
Durchschnittlicher jährlicher Nutzen pro Unternehmen:
|Kategorie
|Pro Unternehmen
|Entwicklernutzen
|11.795.139 USD
|Mitarbeiternutzen
|2.435.714 USD
|Geschäftsproduktivitätsnutzen
|630.070 USD
|IT-Kosteneinsparungen
|630.070 USD
|Gesamtkosteneinsparungen
|15.573.597 USD
Kunden von Cloud Pak for Applications sind begeistert von den Vorteilen, die sie mit Liberty für ihre Modernisierung erzielen:
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um eine Anwendungsumgebung bereitzustellen, die sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt.
