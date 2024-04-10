1. Zugang zu neuen Software-Innovationen:

Software ist zur Lebensader aller Bereiche geworden. Mit dem Aufkommen von KI, ML, Hybrid Cloud und DevSecOps hat sich dieser Effekt exponentiell verstärkt, und weitere Fortschritte stehen bevor. Organisationen müssen mit der heutigen Technologie Schritt halten, um innovativ zu sein und die sich ständig wandelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Jedes Unternehmen versucht, sich durch die Einführung moderner, innovativer Softwarepraktiken zu übertreffen – nicht nur, um zu wachsen, sondern auch, um zu überleben. Viele Unternehmen sind von der Technologielandkarte verschwunden, weil sie es nicht geschafft haben, sich anzupassen und Innovationen schnell einzuführen.

2. Verbesserte Geschwindigkeit und Agilität:

Die Welt verändert sich rasant, und die Technologie ist der wichtigste Treiber dieses Wandels. Unternehmen benötigen volle Flexibilität, um wichtige Fragen zu beantworten, darunter:

Wie schnell können Sie Ihre Hypothese testen (z. B. wie viele geografische Regionen oder welche Benutzer-Persona)? Wie schnell lassen sich neue Funktionen auf den Markt bringen (vom Konzept bis zur Produktion) und wie schnell können sie die Konkurrenz übertreffen? Wie können Sie effizient auf die sich wandelnden Marktbedingungen reagieren? Wie können Sie den Wert Ihrer Innovation schneller realisieren? Wie gelingt es, kontinuierlich Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig Mehrwert zu schaffen? Wie effizient ist Ihr Release-Prozess?

Wenn Ihre Antworten auf die obigen Fragen negativ ausfallen, verlieren Sie gegenüber Ihren Mitbewerbern an Boden. Setzen Sie Entwickler-Tools und agile Prozesse ein, um Ihre Geschwindigkeit zu erhöhen und diese Probleme zu lösen.

3. Wertbereitstellung und reduzierte Geschäftskosten

Die Senkung der Produktionskosten trägt zur Steigerung der Agilität bei, indem eine schnellere Anpassung an neue Geschäftsziele ermöglicht wird. Es ist unerlässlich, dass Sie in allen Bereichen Kosten sparen: Automatisierung trägt unter anderem zu schnelleren Produktinbetriebnahmen, schnelleren Feedbackschleifen, weniger Warte- und Koordinierungszeiten, hochwertigen Testframeworks, robusten Plattformen, einfachen und schnellen Upgrades sowie null Ausfallzeiten bei.

Über traditionelle Kostenreduktionsmethoden hinaus hat sich die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit als wesentlicher Bestandteil moderner Kostensenkungsansätze etabliert. Bis 2027 werden 25 % der CIOs eine Vergütung haben, die mit ihrem nachhaltigen Technologie-Einfluss verbunden ist.

Durch Modernisierung können Nachhaltigkeitsziele erheblich erreicht werden. Die Verringerung Ihrer Abhängigkeit von Hardware, die Erhöhung Ihrer Nutzung automatisch bereitgestellter Infrastruktur und die Nutzung wiederverwendbarer Komponenten und Module sind konkrete Wege, Ihre Umweltwirkung zu verbessern.

4. Reduziertes Risiko und technische Schulden:

Alle älteren Veröffentlichungen sind aufgrund eines längeren Veröffentlichungszyklus von Natur aus riskant. Die Risiken einer Nichtmodernisierung Ihrer Anwendungen umfassen erhöhte Ausfallzeit in Kombination mit einer begrenzten und langsamen Reaktionszeit auf sich schnell ändernde Kundenbedürfnisse. Ausfallzeiten und langsame Releases können einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens haben und Kundenbeziehungen beeinträchtigen. Ihre bestehenden Anwendungen bilden mit monolithischen Architekturen und Entwicklungsprozessen auch einen großen Teil der technischen Schulden Ihres Unternehmens. Und in vielen Fällen mangelt es an sachkundigen Entwicklern, die wissen, wie man diese aktualisiert und erstellt.

In einer Umfrage wählten 41 % der Befragten „Reduzierung der technischen Schulden/Modernisierung der Altlastensysteme“ als oberste Priorität. Technische Schulden sind zudem sehr teuer und entstehen mit der Zeit. Beispielsweise beliefen sich die Kosten der technischen Schulden in den USA im Jahr 2022 auf 1,52 Billionen US-Dollar.

Die glänzenden Funktionen stehen im Rampenlicht, während die technischen Schulden ganz unten in der Aufgabenliste landen. Nach und nach behindern die technischen Schulden die Entwicklung neuer Funktionen und erhöhen dadurch das Risiko und die Kosten für die Behebung der bestehenden Probleme.

Die Modernisierung der Laufzeitumgebung ist ein wichtiger Schritt, um solche Probleme einzudämmen. Es benötigt nur minimalen Einrichtungsaufwand. Es unterstützt die Zukunftssicherung, indem es eine einfache Weiterentwicklung zu Containern und Microservices ermöglicht.

5. Entwicklererfahrung:

In der Softwarebranche zeichnet sich eine Binsenweisheit ab: Gute Entwicklererfahrung führt zu großartigem Customer Experience.

Bis 2026 werden etwa 80 % der Software-Engineering-Unternehmen Plattformteams als interne Anbieter wiederverwendbarer Dienste, Komponenten und Werkzeuge für die Anwendungsbereitstellung einrichten. Viele Unternehmen konzentrieren ihre Bemühungen darauf, die Erfahrung der Entwickler zu verbessern, um flexibler und reaktionsschneller zu werden.

Dadurch wird auch die kognitive Belastung reduziert und die Motivation der Entwickler mit dem Geschäftswert verknüpft. Zu den wenigen Bereichen, die großartige Ergebnisse liefern, gehören die Aufteilung komplexer Architekturen, die verstärkte Nutzung moderner Entwicklungswerkzeuge und -prozesse sowie die Schaffung interner Plattformen mit wiederverwendbaren, konfigurierbaren Komponenten.