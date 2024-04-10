Tags
Die Zukunft der Anwendungsverteilung beginnt mit der Modernisierung

Büroangestellte in einem Konferenzraum

IDC schätzt, dass bis 2025 750 Millionen cloudnativ entwickelt werden. Wo und wie diese Anwendungen eingesetzt werden, beeinflusst die Markteinführungszeit und die Wertrealisierung. Die Realität ist, dass Anwendungsumgebungen komplex sind und Unternehmen vor die Herausforderung stellen, ihre bestehende Infrastruktur zu warten und zu modernisieren und gleichzeitig neue cloudnative Funktionen bereitzustellen. Drei von vier Führungskräften berichteten von unterschiedlichen Systemen in ihren Organisationen und dass ein Mangel an Fähigkeiten, Ressourcen und gängigen operativen Praktiken die Geschäftsziele herausfordert.

Die Führungskräfte wissen, dass sie modernisieren müssen. Tatsächlich sind 83 % der IT-Führungskräfte der Meinung, dass Modernisierung zentral für die Strategie ihrer Unternehmen ist, aber nur 27 % sagen, dass ihre Unternehmen die erforderlichen Workflows (einschließlich Anwendungen, Daten und zugrundeliegende Systeme) modernisiert haben. Aber es ist klar, dass CIOs, die Modernisierung priorisieren, größere Erträge aus der Unternehmenstransformation erzielen.

CIOs können die Anwendungsmodernisierung durch mehrere Faktoren ermöglichen

1. Zugang zu neuen Software-Innovationen:

Software ist zur Lebensader aller Bereiche geworden. Mit dem Aufkommen von KI, ML, Hybrid Cloud und DevSecOps hat sich dieser Effekt exponentiell verstärkt, und weitere Fortschritte stehen bevor. Organisationen müssen mit der heutigen Technologie Schritt halten, um innovativ zu sein und die sich ständig wandelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Jedes Unternehmen versucht, sich durch die Einführung moderner, innovativer Softwarepraktiken zu übertreffen – nicht nur, um zu wachsen, sondern auch, um zu überleben. Viele Unternehmen sind von der Technologielandkarte verschwunden, weil sie es nicht geschafft haben, sich anzupassen und Innovationen schnell einzuführen.

2. Verbesserte Geschwindigkeit und Agilität:

Die Welt verändert sich rasant, und die Technologie ist der wichtigste Treiber dieses Wandels. Unternehmen benötigen volle Flexibilität, um wichtige Fragen zu beantworten, darunter:

  1. Wie schnell können Sie Ihre Hypothese testen (z. B. wie viele geografische Regionen oder welche Benutzer-Persona)?
  2. Wie schnell lassen sich neue Funktionen auf den Markt bringen (vom Konzept bis zur Produktion) und wie schnell können sie die Konkurrenz übertreffen?
  3. Wie können Sie effizient auf die sich wandelnden Marktbedingungen reagieren?
  4. Wie können Sie den Wert Ihrer Innovation schneller realisieren?
  5. Wie gelingt es, kontinuierlich Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig Mehrwert zu schaffen?
  6. Wie effizient ist Ihr Release-Prozess?

Wenn Ihre Antworten auf die obigen Fragen negativ ausfallen, verlieren Sie gegenüber Ihren Mitbewerbern an Boden. Setzen Sie Entwickler-Tools und agile Prozesse ein, um Ihre Geschwindigkeit zu erhöhen und diese Probleme zu lösen.

3. Wertbereitstellung und reduzierte Geschäftskosten

Die Senkung der Produktionskosten trägt zur Steigerung der Agilität bei, indem eine schnellere Anpassung an neue Geschäftsziele ermöglicht wird. Es ist unerlässlich, dass Sie in allen Bereichen Kosten sparen: Automatisierung trägt unter anderem zu schnelleren Produktinbetriebnahmen, schnelleren Feedbackschleifen, weniger Warte- und Koordinierungszeiten, hochwertigen Testframeworks, robusten Plattformen, einfachen und schnellen Upgrades sowie null Ausfallzeiten bei.

Über traditionelle Kostenreduktionsmethoden hinaus hat sich die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit als wesentlicher Bestandteil moderner Kostensenkungsansätze etabliert. Bis 2027 werden 25 % der CIOs eine Vergütung haben, die mit ihrem nachhaltigen Technologie-Einfluss verbunden ist.

Durch Modernisierung können Nachhaltigkeitsziele erheblich erreicht werden. Die Verringerung Ihrer Abhängigkeit von Hardware, die Erhöhung Ihrer Nutzung automatisch bereitgestellter Infrastruktur und die Nutzung wiederverwendbarer Komponenten und Module sind konkrete Wege, Ihre Umweltwirkung zu verbessern.

4. Reduziertes Risiko und technische Schulden:

Alle älteren Veröffentlichungen sind aufgrund eines längeren Veröffentlichungszyklus von Natur aus riskant. Die Risiken einer Nichtmodernisierung Ihrer Anwendungen umfassen erhöhte Ausfallzeit in Kombination mit einer begrenzten und langsamen Reaktionszeit auf sich schnell ändernde Kundenbedürfnisse. Ausfallzeiten und langsame Releases können einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens haben und Kundenbeziehungen beeinträchtigen. Ihre bestehenden Anwendungen bilden mit monolithischen Architekturen und Entwicklungsprozessen auch einen großen Teil der technischen Schulden Ihres Unternehmens. Und in vielen Fällen mangelt es an sachkundigen Entwicklern, die wissen, wie man diese aktualisiert und erstellt.

In einer Umfrage wählten 41 % der Befragten „Reduzierung der technischen Schulden/Modernisierung der Altlastensysteme“ als oberste Priorität. Technische Schulden sind zudem sehr teuer und entstehen mit der Zeit. Beispielsweise beliefen sich die Kosten der technischen Schulden in den USA im Jahr 2022 auf 1,52 Billionen US-Dollar.

Die glänzenden Funktionen stehen im Rampenlicht, während die technischen Schulden ganz unten in der Aufgabenliste landen. Nach und nach behindern die technischen Schulden die Entwicklung neuer Funktionen und erhöhen dadurch das Risiko und die Kosten für die Behebung der bestehenden Probleme.

Die Modernisierung der Laufzeitumgebung ist ein wichtiger Schritt, um solche Probleme einzudämmen. Es benötigt nur minimalen Einrichtungsaufwand. Es unterstützt die Zukunftssicherung, indem es eine einfache Weiterentwicklung zu Containern und Microservices ermöglicht.

5. Entwicklererfahrung:

In der Softwarebranche zeichnet sich eine Binsenweisheit ab: Gute Entwicklererfahrung führt zu großartigem Customer Experience.

Bis 2026 werden etwa 80 % der Software-Engineering-Unternehmen Plattformteams als interne Anbieter wiederverwendbarer Dienste, Komponenten und Werkzeuge für die Anwendungsbereitstellung einrichten. Viele Unternehmen konzentrieren ihre Bemühungen darauf, die Erfahrung der Entwickler zu verbessern, um flexibler und reaktionsschneller zu werden.

Dadurch wird auch die kognitive Belastung reduziert und die Motivation der Entwickler mit dem Geschäftswert verknüpft. Zu den wenigen Bereichen, die großartige Ergebnisse liefern, gehören die Aufteilung komplexer Architekturen, die verstärkte Nutzung moderner Entwicklungswerkzeuge und -prozesse sowie die Schaffung interner Plattformen mit wiederverwendbaren, konfigurierbaren Komponenten.

IBM DevOps

Was ist DevOps?

Andrea Crawford erklärt, was DevOps ist, welchen Wert DevOps hat und wie DevOps-Praktiken und -Tools Ihnen dabei helfen, Ihre Anwendungen durch die gesamte Delivery Pipeline der Softwareentwicklung von der Idee bis zur Produktion zu bringen. Das von führenden IBM Experten geleitete Programm soll Führungskräften das nötige Wissen vermitteln, um Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Entdecken Sie DevOps

Verwenden Sie die richtige Technologie und Werkzeuge für den Erfolg

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) bietet eine Reihe von End-to-End-Hybrid-Cloud-Anwendungsdiensten, die ultimative Flexibilität für Bereitstellungen, den Aufbau neuer cloudnativer Anwendungen sowie das Refactoring und Replatforming bestehender Anwendungen bieten. Es unterstützt Sie auf Ihrem Weg zur Modernisierung Ihrer Anwendung, indem es folgende Vorteile bietet:

IBM Cloud Pak® for Applications (CP4Apps) bietet einen umfassenden Satz integrierter Produkte und Funktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre bestehenden Anwendungen kontinuierlich zu modernisieren und mit neuen cloudnativen Microservices Innovationen voranzutreiben:

  • All-inclusive Laufzeitumgebungen, die VMs und Container für Java-Anwendungen unterstützen
  • KI-gestützte Tools zur Refaktorierung von Apps: Transformation Advisor, Mono2Micro, Migration Toolkit
  • Kubernetes-basierte Plattform (OpenShift), die On-Prem und Cloud unterstützt

Werfen wir einen Blick auf das Kleingedruckte:

  • Anwendungslaufzeiten Ihrer Wahl wie IBM WebSphere® Application Server (WAS), IBM WAS ND, IBM WebSphere Liberty, Open Liberty®, Red Hat JBoss® EAP, Quarkus, Tomcat und weitere
  • Frameworks und Technologien wie Red Hat Data Grid, Node.js, OpenJDK, Spring Boot und mehr
  • Tools zur Modernisierung von Anwendungen wie IBM Transformation Advisor, IBM Mono2Micro, IBM WebSphere Migration Tool Kit und Red Hat Migration Tool Kit für Anwendungen
  • Open-Source Kubernetes-Container-Plattform Red Hat OpenShift

Schauen wir uns nun IBM WebSphere Liberty an, eine der in CP4Apps verfügbaren Laufzeiten. Es ist eine leichtgewichtige, schnelle Java-Laufzeitumgebung. Zu den Hauptvorteilen von Liberty gehören:

  • Erhalten Sie schnellere Startzeiten mit Skalierung auf Abruf: Mit „InstantOn“, das Startzeiten für Anwendungen liefert, die zehnmal schneller als Standard-Java sind. Liberty InstantOn eignet sich auch ideal für serverlose, ereignisgesteuerte Anwendungsarchitekturen und ermöglicht eine schnelle Skalierung– je nach Nachfrage.
  • Technische Schulden abbauen und die mittlere Wiederherstellungszeit verkürzen mit Zero Migration: Liberty ist die einzige Java-Laufzeitumgebung, die es Ihnen ermöglicht, die neueste Version ohne neuen Code oder neue Konfigurationen und ohne Migrationskosten oder ungeplante Ausfallzeiten zu pflegen. Es hilft auch dabei, die technischen Schulden zu minimieren.
  • Plug anywhere: Liberty ist mit verschiedenen Anwendungen/Architekturen kompatibel: Monolithen, Makroservices oder Microservices
  • Produktivität steigern und Kosten sparen

Durchschnittlicher jährlicher Nutzen pro Unternehmen:

KategoriePro Unternehmen
Entwicklernutzen 11.795.139 USD
Mitarbeiternutzen2.435.714 USD
Geschäftsproduktivitätsnutzen630.070 USD
IT-Kosteneinsparungen630.070 USD
Gesamtkosteneinsparungen15.573.597 USD
Scrollen Sie, um die vollständige Tabelle anzuzeigen

Kunden von Cloud Pak for Applications sind begeistert von den Vorteilen, die sie mit Liberty für ihre Modernisierung erzielen:

  • Fähigkeit, schneller auf den Markt zu kommen, Versicherungsunternehmen:Ein großer Vorteil ist, dass wir schneller auf den Markt kommen können, weil Liberty leicht ist. Mein Unternehmen ist in der Lage, Lösungen und Funktionen schneller zu entwickeln.“
  • Kosteneffizienz durch den auf Container basierten Ansatz, Unternehmen:Der größte Vorteil, den wir festgestellt haben, ist die höhere Infrastruktureffizienz durch die Verlagerung der Workload auf Liberty. Wir konnten die Infrastruktur um 50 % reduzieren. Das war ein enormer Unterschied zu herkömmlichen Servern

Arbeiten Sie mit uns zusammen, um eine Anwendungsumgebung bereitzustellen, die sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt.

 

