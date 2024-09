Arvind Krishna fasste die Essenz der Partnerschaft zwischen IBM und Adobe in seiner Think 2024 Keynote zusammen: „Adobe und IBM haben die gemeinsame Mission, die Informationslieferkette im Unternehmen zu digitalisieren, und generative KI spielt eine wichtige Rolle dabei, dies in großem Umfang zu erreichen. Wir bewegen uns von einer generativen KI-Ära des Experimentierens hin zu einer Ära, in der Unternehmen die Vorteile der KI in großem Umfang nutzen wollen. Die Partnerschaft von IBM mit Adobe ist der Schlüssel zur Freischaltung dieser nächsten Stufe.”

Shantanu Narayen kommentierte die Entwicklung der Partnerschaft und wie sie den Kunden einen Mehrwert bieten kann: „In unseren Geschäftsbereichen gibt es so viel mehr, was wir gemeinsam tun können, aber ich denke, der ultimative Test wird sein, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Je mehr wir mit allen in diesem Raum zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir ihnen helfen, die richtigen Geschäftsergebnisse zu erzielen, desto mehr werden Adobe und IBM einen Mehrwert schaffen.“