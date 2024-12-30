Plattform für digitale Assets – IBM Hyper Protect

Die Akzeptanz von digitalen Assets wie Kryptowährungen, nicht-fungiblen Token, Blockchain und Distributed Ledger, intelligenten Verträgen („Smart Contracts“) und anderen auf der Blockchain basierenden Konzepten und Technologien nimmt sowohl im Einzelhandel als auch im gewerblichen Bereich sehr schnell an Fahrt auf.

Mit der zunehmenden Reife digitaler Anlagen verlagern institutionelle Anleger die Märkte, und Finanzunternehmen nutzen Token für zuvor illiquide Anlageklassen wie Unternehmensanleihen, Immobilien und Derivate.

Um an dieser neuen Finanzlandschaft teilzuhaben und die transformative Kraft der Distributed-Ledger-Technologien zu nutzen, müssen Unternehmen in der Lage sein, digitale Assets sicher und schnell zu speichern und zu übertragen, und die Kontrolle über ihre Verschlüsselungsschlüssel zu behalten.

Für Verwahrer digitaler Assets, Börsen, Emissionsanbieter und genehmigte Blockchains, die private Schlüssel, Anwendungen und Daten schützen müssen, bietet die IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform eine sichere Hosting-Umgebung mit End-to-End-Sicherheitsfunktionen.