Plattform für digitale Assets – IBM Hyper Protect

Die Akzeptanz von digitalen Assets wie Kryptowährungen, nicht-fungiblen Token, Blockchain und Distributed Ledger, intelligenten Verträgen („Smart Contracts“) und anderen auf der Blockchain basierenden Konzepten und Technologien nimmt sowohl im Einzelhandel als auch im gewerblichen Bereich sehr schnell an Fahrt auf.
Mit der zunehmenden Reife digitaler Anlagen verlagern institutionelle Anleger die Märkte, und Finanzunternehmen nutzen Token für zuvor illiquide Anlageklassen wie Unternehmensanleihen, Immobilien und Derivate.
Um an dieser neuen Finanzlandschaft teilzuhaben und die transformative Kraft der Distributed-Ledger-Technologien zu nutzen, müssen Unternehmen in der Lage sein, digitale Assets sicher und schnell zu speichern und zu übertragen, und die Kontrolle über ihre Verschlüsselungsschlüssel zu behalten.
Für Verwahrer digitaler Assets, Börsen, Emissionsanbieter und genehmigte Blockchains, die private Schlüssel, Anwendungen und Daten schützen müssen, bietet die IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform eine sichere Hosting-Umgebung mit End-to-End-Sicherheitsfunktionen.
On-Premises oder in der Cloud, die offene Anwendungsumgebung von IBM ist zum Trusted Computing konzipiert.
IBM Cloud® Hyper Protect Services auf LinuxONE hält Anwendungen und private Schlüssel hochsicher und dennoch zugänglich.
Die IBM Spezialisten für Kryptowährungen, und Custody-Risiko und -Regulierung sind führend in der Branche.
Vermeiden Sie den nicht behebbaren Verlust von Assets durch Cyberangriffe und Missgeschicken.
Die Hyper Protect Digital Management Platform bietet eine leistungsfähige Umgebung für digitale Anlagen On-Premises oder in der Cloud. Es gibt viele Wege, eine digitale Anlagenplattform mit IBM aufzubauen.
Kunden können die Hyper Protect Digital Assets Platform in der IBM Cloud aufbauen, beginnend mit Hyper Protect Virtual Servers, Hyper Protect Crypto Services und Hyper Protect Database as a Service.
Kunden können wählen, die Hyper Protect Digital Assets Platform auf einer On-Premises-Cloud mit Hyper Protect Virtual Servers, angetrieben by LinuxONE, aufzubauen.
Kunden können eine Hybrid-Cloudplattform erstellen, indem sie mit Hyper Protect Virtual Servers beginnen und Hyper Protect Crypto Services hinzufügen.
Der Schweizer Anbieter von sicherheitskritischen Infrastrukturen unterstützt große Banken bei der Verwaltung digitaler Assets mit Hyper Protect Services.
Diese Schweizer Open-Source-Finanzinformationsplattform nutzt Hyper Protect Services, um den Schutz und die Privatsphäre der Dateninfrastruktur zu gewährleisten.
Dieses Softwareunternehmen unterstützt Kunden bei der Skalierung der Blockchain-Technologie und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Leistung, Compliance und Datenschutz.
Hex Trust, eine Digital Custody-Plattform, hat ihr Hex Safe-Produktangebot auf IBM Technologien aufgebaut für die ideale Kombination aus Sicherheit, Leistung, Stabilität und Offenheit.
CDG, ein Unternehmen für Finanzinfrastruktur-Produkte und -Services, eröffnet mit seiner Sentry-Plattform selbst den am stärksten regulierten Instituten die Welt der digitalen Anlagen.
Erschließen Sie das vollständige Potenzial von Blockchain und Distributed Ledger-Technologien.