Plattform für digitale Assets – IBM Hyper Protect

Eine hochsichere Hosting-Umgebung zum Schutz von privaten Schlüsseln, Anwendungen und Daten
Was sind digitale Assets und warum sind sie wichtig?

Die Akzeptanz von digitalen Assets wie Kryptowährungen, nicht-fungiblen Token, Blockchain und Distributed Ledger, intelligenten Verträgen („Smart Contracts“) und anderen auf der Blockchain basierenden Konzepten und Technologien nimmt sowohl im Einzelhandel als auch im gewerblichen Bereich sehr schnell an Fahrt auf.

Mit der zunehmenden Reife digitaler Anlagen verlagern institutionelle Anleger die Märkte, und Finanzunternehmen nutzen Token für zuvor illiquide Anlageklassen wie Unternehmensanleihen, Immobilien und Derivate.

Um an dieser neuen Finanzlandschaft teilzuhaben und die transformative Kraft der Distributed-Ledger-Technologien zu nutzen, müssen Unternehmen in der Lage sein, digitale Assets sicher und schnell zu speichern und zu übertragen, und die  Kontrolle über ihre Verschlüsselungsschlüssel zu behalten.

Für Verwahrer digitaler Assets, Börsen, Emissionsanbieter und genehmigte Blockchains, die private Schlüssel, Anwendungen und Daten schützen müssen, bietet die IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform eine sichere Hosting-Umgebung mit End-to-End-Sicherheitsfunktionen.
Steigern Sie die Funktionalität zum Confidential Computing

On-Premises oder in der Cloud, die offene Anwendungsumgebung von IBM ist zum Trusted Computing konzipiert.
Verbessern Sie die Verwahrung digitaler Assets

IBM Cloud® Hyper Protect Services auf LinuxONE hält Anwendungen und private Schlüssel hochsicher und dennoch zugänglich.
Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen

Die IBM Spezialisten für Kryptowährungen, und Custody-Risiko und -Regulierung sind führend in der Branche.
Hochsichere private Schlüsseltechnologie

Vermeiden Sie den nicht behebbaren Verlust von Assets durch Cyberangriffe und Missgeschicken.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
Übernehmen Sie die exklusive Steuerung über Verschlüsselungsschlüssel in einem Single-Tenant-Schlüsselverwaltungssystem mit Hardware-Sicherheitsmodulen.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
Verschaffen Sie sich vollständige Autorität über Linux-basierte virtuelle Server für Workloads mit sensiblen Daten oder schützenswertem geistigem Eigentum in der Cloud.
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
Bereitstellung, Verwaltung, Wartung und Überwachung von Datenbanken, einschließlich MongoDB und PostgreSQL, in einer 100 % manipulationssicheren Umgebung.
IBM Operational Decision Manager
Entdecken, erfassen, analysieren, automatisieren und steuern Sie regelbasierte Geschäftsentscheidungen On-Premises oder in der Cloud.
IBM Secure Execution for Linux®
Isolieren Sie Workloads auf granularer Ebene, sowie skalieren und schützen Sie diese vor Cyber-Bedrohungen durch eine Trusted Execution Environment. (100 KB)
IBM LinuxONE Emperor 4
Eine hochsichere, skalierbare Serverplattform, mit deren Unterstützung Sie geringere Energiekosten und eine niedrigere CO2-Bilanz erzielen können.

METACO steigert Clientsicherheit und Skalierbarkeit mit IBM Technologien

Der Schweizer Anbieter von sicherheitskritischen Infrastrukturen unterstützt große Banken bei der Verwaltung digitaler Assets mit Hyper Protect Services.
DIA verwendet Hyper Protect Services, um Confidential Computing zu Oracles zu bringen

Diese Schweizer Open-Source-Finanzinformationsplattform nutzt Hyper Protect Services, um den Schutz und die Privatsphäre der Dateninfrastruktur zu gewährleisten.
R3 erweitert Blockchain-Funktionalität mit IBM LinuxONE

Dieses Softwareunternehmen unterstützt Kunden bei der Skalierung der Blockchain-Technologie und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Leistung, Compliance und Datenschutz.
Hex Trust treibt schnelles Geschäftswachstum mit Blockchain-Innovationen voran

Hex Trust, eine Digital Custody-Plattform, hat ihr Hex Safe-Produktangebot auf IBM Technologien aufgebaut für die ideale Kombination aus Sicherheit, Leistung, Stabilität und Offenheit.
CDG entscheidet sich für IBM Cloud Hyper Protect Services, um seine Verwahrungsplattform zu sichern

CDG, ein Unternehmen für Finanzinfrastruktur-Produkte und -Services, eröffnet mit seiner Sentry-Plattform selbst den am stärksten regulierten Instituten die Welt der digitalen Anlagen.
Unbound Tech und IBM erschließen Liquidität und Sicherheit zum Management digitaler Assets

Mittels den IBM-Technologien erstellte Unbound die Unbound Crypto Asset Security Platform-Lösung mit lukrativen Vorteilen für Anbieter des Digital Asset Service.
IBM Hyper Protect Digital Assets Platform
Erfahren Sie, wie die IBM Hyper Protect Digital Assets Platform Kunden eine leistungsfähige Umgebung zum Management digitaler Assets bietet.
Sicherung digitaler Assets
Erfahren Sie, wie IBM Hyper Protect Virtual Servers ganzheitlichen Schutz bietet, um Ihnen die Kontrolle über Ihre privaten Schlüssel zu gewährleisten.
Sicherung und Beschleunigung von Blockchain-Plattformen für Unternehmen
Entdecken Sie, wie eine schnellere Ver- und Entschlüsselung es für Unternehmen praktikabler macht, 100 % der Daten pervasiv zu verschlüsseln.
Brunch-and-Learn-Serie
Vertiefen Sie Ihr Verständnis von Cloud-Sicherheit, digitalen Assets, Blockchain und vielem mehr mit dieser Video-Präsentationsserie.
Erstellen Sie einen Edwards-Curve-Signierungsserver
Dieses Codemuster zeigt Ihnen die Vorgehensweise für die Erstellung und Ausführung einer Beispielanwendung für einen Signierungsserver.
Erste Schritte

Erschließen Sie das vollständige Potenzial von Blockchain und Distributed Ledger-Technologien.

