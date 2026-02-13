Integrations- und Resilienz-Software

Schaffen Sie eine vernetzte, widerstandsfähige Grundlage für das agentische Unternehmen.

3D-Darstellung von Feldern mit Motiven aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Automatisierung, mit bunten Symbolen in Blau- und Violetttönen

Nutzen Sie KI, um Ihren IT-Stack in einen Treiber für Wachstum zu verwandeln.

Das agentische Unternehmen basiert auf einem speziell für KI entwickelten Technologiestack. Um Agenten in allen Betriebsabläufen einsetzen zu können, benötigen Sie eine sichere, vernetzte Grundlage, die Hybrid Cloud, Anwendungen, Daten und Netzwerke integriert. Wir unterstützen IT-Teams bei der Orchestrierung intelligenter Automatisierung in großem Maßstab, sodass KI Probleme vorhersagen, die Leistung optimieren und in Echtzeit Maßnahmen ergreifen kann. Das Ergebnis: höhere Ausfallsicherheit, schnellere Innovation und eine IT, die messbares Geschäftswachstum fördert.

Erleben Sie unsere Technologie in Aktion

Zuverlässige End-to-End-Leistung freischalten

Unternehmensintegration von agentischer KI

Beschleunigen Sie die Einführung von KI mithilfe hybrider Daten und Integration, um Agenten und Modelle über fragmentierte IT-Stacks hinweg auszuführen.
IT-Ausfallsicherheit

Automatisierung, die Risiken kontinuierlich identifiziert, priorisiert und behebt, bevor Benutzer oder Prüfer sie überhaupt bemerken.​
Full-Stack-Observability

Automatisierung, die Erkennung und Behebung miteinander verbindet, um Ausfallsicherheit und Leistung aufrechtzuerhalten.​
Asset- und Einrichtungsbetrieb

Optimieren und skalieren Sie den Betrieb von Assets und Einrichtungen und vereinheitlichen Sie gleichzeitig fragmentierte Assets, Arbeitsaufträge und Bestandsdaten.
Modernisierung von Java-Anwendungen

Modernisieren Sie schneller, reduzieren Sie die Abhängigkeit von Anbietern und stärken Sie die Ausfallsicherheit – und sorgen Sie so für eine hohe Betriebszeit in komplexen Hybridumgebungen.
Mainframe-Betrieb

KI-gestützte Observability der Mainframe-Ausfallsicherheit zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit und Servicezuverlässigkeit.
Workflow-Automatisierung

Integrieren Sie Geschäftsanwendungen innerhalb weniger Minuten – vermeiden Sie manuelle Arbeit, bleiben Sie wettbewerbsfähig und halten Sie mit Ihren Kunden und dem Wachstum Schritt.
Gartner-Logo

Anerkannt als Marktführer*
 
  • 2025 Magic Quadrant for API Management
 
  • 2025 Magic Quadrant for Container Management (Red Hat)​
 
  • 2025 Magic Quadrant for Observability Platforms

Die vorgestellte Integrations- und Resilienz-Software von IBM erkunden

IBM webMethods Hybrid Integration

IBM® webMethods Hybrid Integration bietet eine einheitliche iPaaS-Lösung für Agenten, LLMs, Anwendungen, APIs, B2B und Daten, die die Agilität über Standorte, Umgebungen und Teams hinweg skaliert.

176 %
Return-on-Investment (ROI) über drei Jahre
40 %
Reduzierung der Ausfallzeiten von Anwendungen
Screenshot der Benutzeroberfläche von IBM webMethods Hybrid Integration
Screenshot der Benutzeroberfläche von Concert Arena

IBM Concert

IBM Concert ist eine Plattform zur Technologieautomatisierung, die auf generativer KI basiert. Sie vereinfacht das Management von Anwendungen und liefert umsetzbare KI-gestützte Erkenntnisse.

62 %
schnellere Bewertung der unternehmensweiten Resilienz pro Anwendung
90 %
weniger Zeitaufwand für die Behebung gängiger Schwachstellen und Gefährdungen (CVE)

IBM Instana

IBM® Instana nutzt die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.

80%ige
schnellere Untersuchung von Vorfällen
70 %
höhere Verfügbarkeit des Servicelevels
Full Stack Observability in Echtzeit und umfassende Überwachung mit Instana – Screenshot der Produkt-Benutzeroberfläche
Screenshot des Kubernetes-Dashboards in der Cloud-Benutzeroberfläche

IBM Turbonomic

IBM® Turbonomic automatisiert die Ressourcenverwaltung, um eine zuverlässige Leistung in Multicloud-Umgebungen zu gewährleisten und gleichzeitig die IT-Kosten zu senken. 

15 %
Einsparungen bei den Computingkosten in Rechenzentren
30 %
geringere VMware-Lizenzkosten

IBM JSphere Suite for Java

Die IBM JSphere Suite für Java bietet flexible Lösungen zur schnellen Modernisierung und Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Java-Anwendungen im Unternehmen.

70 %
schnellere Anwendungsmodernisierung
54 %
reduzierte CPU-Auslastung
Produkt-Screenshot: Benutzeroberfläche von JSphere AMA
Screenshot von Manage Operational Dashboard

IBM Maximo

Bei der IBM® Maximo Application Suite handelt sich um eine einheitliche Asset-Lifecycle-Management-Lösung, die die Wartung, Inspektion und Zuverlässigkeit Ihrer wichtigsten Anlagen und Infrastruktur optimiert.

47 %
Reduzierung der ungeplanten Ausfallzeiten
26 %
höhere Produktivität bei Technikern
Machen Sie den nächsten Schritt

Starten Sie Ihre Integrations- und Resilienz-Reise mit IBM. Arbeiten Sie mit unseren technischen Experten zusammen, um sofort messbaren Mehrwert zu erzielen.
Fußnoten

* Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen des Forschungs- und Beratungsunternehmens von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.