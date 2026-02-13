Integrations- und Resilienz-Software

Schaffen Sie eine vernetzte, widerstandsfähige Grundlage für das agentische Unternehmen.
Das agentische Unternehmen basiert auf einem speziell für KI entwickelten Technologiestack. Um Agenten in allen Betriebsabläufen einsetzen zu können, benötigen Sie eine sichere, vernetzte Grundlage, die Hybrid Cloud, Anwendungen, Daten und Netzwerke integriert. Wir unterstützen IT-Teams bei der Orchestrierung intelligenter Automatisierung in großem Maßstab, sodass KI Probleme vorhersagen, die Leistung optimieren und in Echtzeit Maßnahmen ergreifen kann. Das Ergebnis: höhere Ausfallsicherheit, schnellere Innovation und eine IT, die messbares Geschäftswachstum fördert.
Beschleunigen Sie die Einführung von KI mithilfe hybrider Daten und Integration, um Agenten und Modelle über fragmentierte IT-Stacks hinweg auszuführen.
Automatisierung, die Risiken kontinuierlich identifiziert, priorisiert und behebt, bevor Benutzer oder Prüfer sie überhaupt bemerken.
Automatisierung, die Erkennung und Behebung miteinander verbindet, um Ausfallsicherheit und Leistung aufrechtzuerhalten.
Optimieren und skalieren Sie den Betrieb von Assets und Einrichtungen und vereinheitlichen Sie gleichzeitig fragmentierte Assets, Arbeitsaufträge und Bestandsdaten.
Modernisieren Sie schneller, reduzieren Sie die Abhängigkeit von Anbietern und stärken Sie die Ausfallsicherheit – und sorgen Sie so für eine hohe Betriebszeit in komplexen Hybridumgebungen.
KI-gestützte Observability der Mainframe-Ausfallsicherheit zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit und Servicezuverlässigkeit.
Integrieren Sie Geschäftsanwendungen innerhalb weniger Minuten – vermeiden Sie manuelle Arbeit, bleiben Sie wettbewerbsfähig und halten Sie mit Ihren Kunden und dem Wachstum Schritt.
IBM® webMethods Hybrid Integration bietet eine einheitliche iPaaS-Lösung für Agenten, LLMs, Anwendungen, APIs, B2B und Daten, die die Agilität über Standorte, Umgebungen und Teams hinweg skaliert.
IBM Concert ist eine Plattform zur Technologieautomatisierung, die auf generativer KI basiert. Sie vereinfacht das Management von Anwendungen und liefert umsetzbare KI-gestützte Erkenntnisse.
IBM® Instana nutzt die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.
IBM® Turbonomic automatisiert die Ressourcenverwaltung, um eine zuverlässige Leistung in Multicloud-Umgebungen zu gewährleisten und gleichzeitig die IT-Kosten zu senken.
Die IBM JSphere Suite für Java bietet flexible Lösungen zur schnellen Modernisierung und Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Java-Anwendungen im Unternehmen.
Bei der IBM® Maximo Application Suite handelt sich um eine einheitliche Asset-Lifecycle-Management-Lösung, die die Wartung, Inspektion und Zuverlässigkeit Ihrer wichtigsten Anlagen und Infrastruktur optimiert.
