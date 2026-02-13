Datenverwaltungssoftware

Erschließen Sie zuverlässige, kosteneffiziente KI und Analysen mit IBM Converged Data Foundation – einer offenen, hybriden und verantwortungsbewusst verwalteten Architektur, die Daten über alle Clouds und Systeme hinweg vereint. Durch die Automatisierung der Datenintegration, die Anreicherung des Kontexts mit Intelligenz und die Durchsetzung eines vertrauenswürdigen, richtlinienbasierten Zugriffs verkürzen Kunden die Time-to-Value, erhöhen die KI-Akzeptanz, verbessern die Entscheidungsqualität und erzielen eine schnelle, messbare Unternehmenstransformation.