Datenverwaltungssoftware

Vereinheitlichen und steuern Sie Ihre Daten, um vertrauenswürdige, KI-gestützte Echtzeitanwendungen im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.
Erschließen Sie zuverlässige, kosteneffiziente KI und Analysen mit IBM Converged Data Foundation – einer offenen, hybriden und verantwortungsbewusst verwalteten Architektur, die Daten über alle Clouds und Systeme hinweg vereint. Durch die Automatisierung der Datenintegration, die Anreicherung des Kontexts mit Intelligenz und die Durchsetzung eines vertrauenswürdigen, richtlinienbasierten Zugriffs verkürzen Kunden die Time-to-Value, erhöhen die KI-Akzeptanz, verbessern die Entscheidungsqualität und erzielen eine schnelle, messbare Unternehmenstransformation.
IBM® watsonx.data bietet kontrollierte, KI-fähige Daten zur Skalierung zuverlässiger KI-Agenten. Eine stabile Datenbasis ist für den unternehmensweiten Erfolg von KI unverzichtbar.
Echtzeit-Kontextstruktur, die Agenten dabei unterstützt, Unternehmensdaten über eine einheitliche semantische und Metadatenebene zu verknüpfen, zu kontextualisieren und zu verwalten.
Weisen Sie die Datenabstammung nach und erklären Sie, warum KI-Erkenntnisse gewonnen wurden – reduzieren Sie so Cloud-Ausgaben, Engpässe, Compliance-Risiken und KI-Ausfälle.
Minimieren Sie das Expositionsrisiko, indem Sie Vertrauen, Prüfbarkeit und Compliance zur Grundlage für die Skalierung von KI machen – insbesondere angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen.
Stellen Sie KI-Assistenten und -Agenten zügig mit einem kontrollierten, präzisen Ansatz bereit, der mit vorhandenen Daten schnell implementiert werden kann.
Befähigen Sie Geschäftsanwender zum Self-Service – ohne ständige Abstimmung mit Datenteams – für Ideenfindung, Analysen und Innovation in Echtzeit.
Integrieren Sie Sicherheit und Governance von Anfang an, um Nacharbeit zu vermeiden, Freigabezyklen zu verkürzen, sich auf ein gemeinsames Set an Metriken auszurichten und sichere Bereitstellungen zu beschleunigen.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über anfällige Algorithmen und reduzieren Sie das Risiko von Angriffen, bei denen Daten zunächst gesammelt und später entschlüsselt werden.
Nutzen Sie Analysen und KI, um ETL-Kosten und Latenzzeiten zu reduzieren und Erkenntnisse sowie Entscheidungen in Echtzeit zu beschleunigen.
Erhalten Sie umfassende Transparenz, setzen Sie Kontrollen durch, erkennen Sie Bedrohungen in Echtzeit und gewährleisten Sie Kontinuität durch schnelle Integritätsüberprüfung und Wiederherstellung.
IBM® watsonx.data ermöglicht es Ihnen, Analysen und KI mit all Ihren Daten zu skalieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden – und zwar über einen offenen, hybriden und kontrollierten Datenspeicher.
IBM watsonx.data Integration ist ein adaptives Datenintegrationstool, das Ihre Datenintegration mit einer einheitlichen Steuerungsebene zukunftssicher macht und den Kreislauf aus ständigen Pipeline-Neuentwicklungen, ausufernden Tools und zunehmenden technischen Schulden durchbricht.
IBM® watsonx.data Intelligence nutzt Metadaten, um Datenassets lokal und in Public-, Private- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen aufzufinden, zu kuratieren und zu verwalten.
IBM Planning Analytics ist eine Business Performance Management Software mit Planungs-, Prognose- und Berichterstellungsfunktionen.
IBM® Cognos Analytics ist ein zuverlässiger KI-Co-Pilot, der Daten in intelligentere Analysen und umsetzbare Erkenntnisse für fundiertere Geschäftsentscheidungen umwandelt.
IBM® Db2 ist eine Datenbank, die geschäftskritische Workloads ausführt und Transaktionen mit geringer Latenz sowie Echtzeitanalysen in jeder Cloud, Hybrid Cloud oder lokal ermöglicht.
IBM SPSS Statistics ist eine umfassende Plattform für statistische Analysen, die Unternehmen und Einzelpersonen dabei unterstützt, aus Daten zuverlässige Erkenntnisse zu gewinnen. Sie vereint robuste statistische Tests, prädiktive Modellierung, Regression und Prognosen mit optimierter Datenaufbereitung und automatisierter Analyse. Die integrierte Erweiterbarkeit für Python und R, skalierbarer Lizenzierung und Flexibilität bei der Bereitstellung ermöglicht es Anwendern aller Ebenen, sicher von Daten zu fundierten, datengestützten Entscheidungen zu gelangen.
