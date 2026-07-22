Nutzen Sie umfassende daten- und identitätszentrierte Cybersicherheitslösungen für Ihre SAP-Software
SAP-Softwarelösungen speichern riesige Mengen sensibler Daten. Die Sicherung dieser Lösungen ist entscheidend, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit dieser Daten zu wahren und sie vor unbefugtem Zugriff, Manipulation oder Offenlegung zu schützen.
IBM Guardium bietet umfassenden Schutz und Sichtbarkeit, während Ihre Daten über Clouds, Datenbanken und Anwendungen hinweg transportiert werden, und gewährleistet so die Sicherheit Ihrer SAP-Software und darüber hinaus.
Erzwingen Sie einen Ansatz mit den geringsten Berechtigungen, sodass der Zugriff auf Daten nach dem Need-to-know-Prinzip erfolgt. Dieser Ansatz ermöglicht die Überwachung und Verwaltung des Zugriffs Dritter und privilegierter Benutzer auf sensible SAP- und Unternehmensdaten.
IBM Guardium unterstützt SAP-Implementierungen vor Ort sowie auf Cloud-Plattformen, darunter Amazon AWS, Google, IBM Cloud, Microsoft Azure und Oracle OCI, und bietet Ihrem Unternehmen Datenschutz bei der Umstellung auf die Hybrid-Cloud.
Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für Vorschriften und automatisierte Workflows zur Compliance-Berichterstattung, um durch optimierte Prozesse die Erstellung von Prüfungsberichten zu beschleunigen, die Gesamtbetriebskosten zu senken und eine strengere Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Umsetzbare Ereignisse mit hoher Priorität werden automatisch über vorgefertigte Integrationen mit SIEM, SOAR, PAM und anderen ITSM/SecOps-Tools geteilt, um die Incident-Orchestrierung zu automatisieren und die Reaktion zu beschleunigen.
IBM Verify bietet eine Identitätsprüfung auf höchstem Niveau, schützt sensible Daten und verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihre SAP-Anwendungen. Als KI-gestützte IAM-Plattform, deren Schwerpunkt auf dem Identitätsgewebe liegt. IBM Verify trägt der hybriden SAP-Realität Rechnung und sorgt für eine effektive Koordination und Verwaltung von Identitäten über verschiedene Arten von Geschäftsanwendungen hinweg. Diese Anwendungen reichen von modernisierten, cloudnativen SAP-SaaS-Tools bis hin zu SAP-On-Premise-Umgebungen.
Aktivieren Sie Single Sign-On, die Multi-Faktor-Authentifizierung und die passwortlose Authentifizierung. Schränken Sie den Zugang unter Bedingungen mit erhöhtem Risiko ein oder prüfen Sie ihn.
Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Benutzeraktivitäten in der gesamten SAP-Software und deren Anwendungen – unabhängig davon, ob diese in der Cloud, als SaaS oder vor Ort bereitgestellt werden. Erfassen Sie Zugriffsströme kontinuierlich, erkennen und reagieren Sie auf kompromittierte Identitäten, verdeckte Zugriffe, exponierte Ressourcen und dergleichen.
Automatisieren und verwalten Sie die Identitäten von SAP-NetWeaver-basierten Anwendungen und SAP-Cloud-Umgebungen über den gesamten Lebenszyklus der Benutzer hinweg – vom ersten Tag bis zur Entkopplung.
Unbekannte und privilegierte Konten kontinuierlich erkennen und verwalten sowie auf anomale Benutzeraktivitäten überwachen. Geheimnisse sicher speichern und verwalten mit plattformunabhängigen Speicherfunktionen.
Beschleunigen Sie die SAP-Transformation mit SAP Consulting Services. Optimieren Sie Ihr ERP, ermöglichen Sie intelligente Workflows und steigern Sie den betrieblichen Mehrwert für nachhaltiges Wachstum.
Beschleunigen Sie die SAP-Effizienz mit IBM Consulting. Unsere SAP Managed Services helfen, die Komplexität zu reduzieren, die Leistung zu steigern und die Betriebskosten zu senken.
IBM Consulting bietet professionelle Daten- und KI-Beratungsdienste, um Unternehmen beim Aufbau einer verantwortungsvollen, skalierbaren KI-Strategie zu unterstützen.
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