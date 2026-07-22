SAP-Softwarelösungen speichern riesige Mengen sensibler Daten. Die Sicherung dieser Lösungen ist entscheidend, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit dieser Daten zu wahren und sie vor unbefugtem Zugriff, Manipulation oder Offenlegung zu schützen.

IBM Guardium bietet umfassenden Schutz und Sichtbarkeit, während Ihre Daten über Clouds, Datenbanken und Anwendungen hinweg transportiert werden, und gewährleistet so die Sicherheit Ihrer SAP-Software und darüber hinaus.