Angreifer setzen zunehmend Frontier-Modelle ein, um den gesamten Angriffslebenszyklus zu beschleunigen. Aktuelle und neu entstehende Modelle reduzieren den Zeitaufwand und das erforderliche Fachwissen, um störende Angriffe zu starten. Da die Angriffe zunehmend automatisiert und agentenbasiert sind, benötigen Unternehmen Sicherheitsprogramme, die ebenso autonom, koordiniert und kontinuierlich sind.

IBM Autonomous Security ist ein Service mit mehreren Agenten, der Informationen, Entscheidungsfindung und Reaktion in Maschinengeschwindigkeit bietet. Durch die Orchestrierung interoperabler Digital Worker in den Bereichen Governance, Risiko, Identität und Bedrohung wird es die Funktionsweise von Sicherheitsprogrammen neu gestalten, da Bedrohungen zunehmend automatisiert, adaptiv und KI-gestützt werden.

IBM Autonomous Security analysiert kontinuierlich Expositionen und Laufzeitumgebungen, setzt Richtlinien durch und koordiniert Erkennung und Eindämmung mit minimalem menschlichem Eingreifen. Dieser Prozess führt zu verkürzten Expositionsfenstern, schnellerer Eindämmung beschleunigter Angriffe und kontinuierlichen Erkenntnissen in Governance- und Risikosysteme für die Sicherheits- und Compliance-Position.