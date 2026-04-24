Konfrontieren Sie Cybersicherheitsangriffe in großem Maßstab
Angreifer setzen zunehmend Frontier-Modelle ein, um den gesamten Angriffslebenszyklus zu beschleunigen. Aktuelle und neu entstehende Modelle reduzieren den Zeitaufwand und das erforderliche Fachwissen, um störende Angriffe zu starten. Da die Angriffe zunehmend automatisiert und agentenbasiert sind, benötigen Unternehmen Sicherheitsprogramme, die ebenso autonom, koordiniert und kontinuierlich sind.
IBM Autonomous Security ist ein Service mit mehreren Agenten, der Informationen, Entscheidungsfindung und Reaktion in Maschinengeschwindigkeit bietet. Durch die Orchestrierung interoperabler Digital Worker in den Bereichen Governance, Risiko, Identität und Bedrohung wird es die Funktionsweise von Sicherheitsprogrammen neu gestalten, da Bedrohungen zunehmend automatisiert, adaptiv und KI-gestützt werden.
IBM Autonomous Security analysiert kontinuierlich Expositionen und Laufzeitumgebungen, setzt Richtlinien durch und koordiniert Erkennung und Eindämmung mit minimalem menschlichem Eingreifen. Dieser Prozess führt zu verkürzten Expositionsfenstern, schnellerer Eindämmung beschleunigter Angriffe und kontinuierlichen Erkenntnissen in Governance- und Risikosysteme für die Sicherheits- und Compliance-Position.
ARGO ist ein KI-gestützter Digital Worker, der Unternehmen autonom bewertet und transformiert, indem er das Cyberrisikomanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Echtzeit orchestriert. Durch intelligente Automatisierung und adaptive Governance gleicht ARGO die Exposition gegenüber Cyberrisiken mit den Unternehmenszielen ab und setzt die Sanierung durch Continuous Controls Management durch. Das Ergebnis ist ein umfassendes Cybersicherheit-Governance-Programm, das proaktiv eine Strategie umsetzt, das Risikoexposition reduziert und die organisatorische Widerstandsfähigkeit stärkt.
ADA nutzt digitale KI-Digital-Worker, um Anwendungen, Identitäten, Daten, Netzwerke und Cloud-Umgebungen kontinuierlich zu sichern. Dieses Tool ersetzt manuelle Prüfungen durch permanente Überwachung, automatisierte Richtliniendurchsetzung und schnelle Sanierung über bestehende IT- und Sicherheitstools hinweg. ADA passt die Sicherheitsgrundlagen selbstständig an, um die Abwehr zu stärken, die Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen und das operationelle Risiko zu reduzieren, ohne die Sicherheitsteams zusätzlich zu belasten.
ATOM ist ein agentisches KI-System, das über individuelle KI-Agenten hinausgeht und autonome Sicherheitsoperationen ermöglicht. Die Automatisierung funktioniert, indem mehrere Agenten so orchestriert werden, dass sie über den gesamten Lebenszyklus der Bedrohung hinweg miteinander interagieren und zusammenarbeiten. Sie automatisiert die Bedrohungsjagd, beschleunigt die Bedrohungserkennung, erstellt und führt Untersuchungspläne aus und führt Sanierungsmaßnahmen durch. ATOM übernimmt die Orchestrierung, sodass sich die Sicherheitsteams auf Bedrohungen mit hohem Risiko konzentrieren können und nicht auf Fehlalarme oder Bedrohungen mit geringem Risiko.
Konventionelle Sicherheitsmodelle versagen, da KI das Unternehmen schnell umgestaltet und neue Angriffsflächen einführt. Eine Studie in Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks.
Erfahren Sie, warum die Krypto-Agilität für Unternehmen, die sich mit der Einführung von KI und der bevorstehenden Post-Quantum-Ära auseinandersetzen, zu einer Priorität geworden ist.
Informieren Sie sich darüber, welche Strategien Angreifer anwenden und wie Sie Ihr Unternehmen proaktiv schützen können.
John Velisaris, Associate Partner of Security Services bei IBM, spricht mit Gastgebern der Richmond Advisory Group.
Angreifer zielen auf KI ab, und 97 % der Unternehmen, die eine KI-bezogene Datenschutzverletzung erlitten haben, verfügten nicht über angemessene Zugriffskontrollen.
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IBM® CyberDefend sichert KI, transformiert die Kryptografie und stärkt IdOps-, AppSec- und Cloud-Umgebungen.
IBM GRC-Dienste zentralisieren wichtige Cybersicherheits- und Unternehmensdatenpunkte in der Cloud, lokal und in hybriden Umgebungen.
Die IBM TDR-Services, einschließlich der MDR-Services, helfen Unternehmen dabei, bestehende Investitionen zu schützen und sie mithilfe der KI zu verbessern.