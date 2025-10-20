Einmal bei IBM, immer bei IBM. Vielen Dank, dass Sie als IBM-Mitarbeitender im Ruhestand Ihre Zeit und Ihre Talente ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Sie haben die Macht, etwas zu bewegen.
Sind Sie IBM-Mitarbeitender im Ruhestand, der am Spenden- und Freiwilligenprogramm teilnehmen möchte? Registrieren Sie sich, um auf das IBM Portal für Spenden und Freiwilligenarbeit zuzugreifen. Sie erhalten eine E-Mail mit Bestätigung und Infos zu den nächsten Schritten.
Unter IBM-Mitarbeitenden im Ruhestand hat sich eine lange Tradition der Spenden und Freiwilligenarbeit bewährt. Wir ermutigen Ruheständler, diese Tradition fortzusetzen und in ihren Gemeinden weiterhin etwas zu bewegen.
Auf dem IBM Portal für Spenden und Freiwilligenarbeit können Sie die Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit verfolgen, Prämien für ehrenamtliche Tätigkeiten erhalten (vormals ehrenamtliche Prämien genannt), etwas für Zwecke spenden, die Ihnen am Herzen liegen, und Möglichkeiten entdecken, wie Sie je nach Kompetenzen und Interessen etwas bewirken können.
Bitte wenden Sie sich an support@benevity.com.
Bitte wenden Sie sich an engagement@ibm.com.
Bitte senden Sie uns eine E-Mail an engagement@ibm.com, damit wir bestätigen, ob Ihr Profil erstellt wurde, und Ihnen mit einem vorläufigen Passwort aushelfen können.
Suchen Sie nach der Organisation (dem Zweck), wofür Sie spenden möchten, und wählen Sie diese aus.
Wir speichern im IBM Portal für Spenden und Freiwilligenarbeit nur eine geringe Menge an personenbezogenen Daten, um Ihre Privatsphäre zu schützen.
Ja, führen Sie die oben genannten Schritte aus, um eine Kreditkartenspende zu tätigen. Dann wählen Sie einfach im Spendenformular die Option Wiederholte Spende aus (unter Häufigkeit der Spende auswählen).
Wenn Sie über das IBM Portal für Spenden und Freiwilligenarbeit gespendet haben, können Sie den Fortschritt Ihrer Spende in Ihrem Profil unter Spendenverlauf einsehen.
Das IBM Matching Gifts Program steht ausschließlich regulären Mitarbeitenden zur Verfügung.
Sie können ein Anliegen benennen, das zum Portal hinzugefügt werden soll:
1. Bewegen Sie den Mauszeiger über Quick Links auf der rechten Seite im oberen Menü.
2. Gehen Sie auf Ein Anliegen benennen in den Dropdown-Optionen.
3. Füllen Sie das Formular mit den erforderlichen Informationen über die von Ihnen vorgeschlagene Organisation aus. Anhand dieser Informationen können wir Ihre Organisation finden und feststellen, ob sie für das Programm in Frage kommt. Je mehr Informationen Sie angeben können, desto besser.
4. Klicken Sie auf Einreichen. Ihre Nominierung befindet sich nun zur Genehmigung in der Warteschlange.
Bewegen Sie den Mauszeiger über Freiwilliger im oberen Menü.
- Klicken Sie auf Freiwilligenzeit verfolgen.
– Füllen Sie das Formular Externe Freiwilligenarbeit verfolgen aus.
– Vergewissern Sie sich, dass die Währung für die Spende ausgewählt ist, damit Sie Prämien für ehrenamtliche Tätigkeiten erhalten.
o Bestätigen Sie die Details und gehen Sie auf Freiwilligenzeit einreichen.
Nein. Sie sollten nur dann eine Möglichkeit für die Freiwilligenarbeit erstellen, wenn Sie möchten, dass auch andere Freiwillige (IBM-Mitarbeitende oder Ruheständler) teilnehmen.
Die Verwendung von Prämien für Freiwilligenarbeit besteht aus zwei Schritten:
1. Verdienen Sie Prämien, indem Sie Ihre Freiwilligenstunden im IBM Portal für Spenden und Freiwilligenarbeit verfolgen.
2. Spenden Sie Ihre Prämien für Freiwilligenarbeit.
Hierbei handelt es sich um einen Prozess in zwei Schritten, damit Sie Ihre Prämien an eine andere Organisation spenden können als die, für die Sie sich ehrenamtlich engagiert haben, oder auch an mehrere Organisationen.
1. Scrollen Sie nach unten zu Spenderkonto (auf der rechten Seite Ihres Dashboards).
2. Klicken Sie auf Prämien anzeigen. Hier sehen Sie die Prämien für ehrenamtliche Tätigkeiten, die verfügbar sind und die Sie in der Vergangenheit genutzt haben.
1. Suchen Sie nach der Organisation (Zweck), der Sie Ihre Freiwilligenprämien spenden möchten.
2. Klicken Sie auf das Anliegenprofil.
3. Klicken Sie auf Jetzt spenden (blaue Schaltfläche).
4. Füllen Sie das Formular aus und wählen Sie als Zahlungsmethode Spenderkontostand – dies zeigt an, dass Sie Ihre Freiwilligenprämien anstatt einer Kreditkarte verwenden möchten.
5. Bestätigen Sie die Spendendetails und klicken Sie auf Absenden.
Frühere Daten sind im IBM Portal für Spenden und Freiwilligenarbeit im Datenverlauf zur Freiwilligenarbeit verfügbar. Gehen Sie zur Seite Verlauf Freiwilligenarbeit und scrollen Sie ganz nach unten.
Wenn Sie diese Anweisungen befolgt haben und Ihr Problem weiterhin besteht, füllen Sie bitte dieses Formular aus, um ein Support-Ticket zu eröffnen.
Haben Sie ein Anliegen oder eine Frage an das IBM Team für Spenden und Freiwilligenarbeit?