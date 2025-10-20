Unter IBM-Mitarbeitenden im Ruhestand hat sich eine lange Tradition der Spenden und Freiwilligenarbeit bewährt. Wir ermutigen Ruheständler, diese Tradition fortzusetzen und in ihren Gemeinden weiterhin etwas zu bewegen.

Auf dem IBM Portal für Spenden und Freiwilligenarbeit können Sie die Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit verfolgen, Prämien für ehrenamtliche Tätigkeiten erhalten (vormals ehrenamtliche Prämien genannt), etwas für Zwecke spenden, die Ihnen am Herzen liegen, und Möglichkeiten entdecken, wie Sie je nach Kompetenzen und Interessen etwas bewirken können.