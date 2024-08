IBM Turbonomic Application Resource Management

IBM Turbonomic® bietet eine kontinuierliche Optimierung, die Ihre Teams sicher automatisieren können, um die Anwendungsleistung zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten für Cloud und Rechenzentrum zu minimieren – sowohl finanziell als auch ökologisch. Durch einen anwendungsgesteuerten Top-Down-Ansatz erkennt die Analytics Engine von IBM Turbonomic Ihren IT-Bestand und generiert in Echtzeit vertrauenswürdige Ressourcenmaßnahmen, die sicherstellen, dass Anwendungen nur das verbrauchen, was sie benötigen. Im Gegensatz zu alternativen Optimierungslösungen kann die IBM Turbonomic-Automatisierung operationalisiert werden, so dass die Cloud- und ITOps-Teams sofort und kontinuierlich greifbare Ergebnisse erzielen.

Hauptvorteile von IBM Turbonomic⁶:

Optimierung – Cloud-Ausgaben sicher und automatisch um mindestens 33 % reduzieren.

Automatische Ressourcenbeschaffung – Erhalten Sie 30 % Ihrer Zeit zurück, wenn die Software Ressourcenentscheidungen für Sie trifft.

Senken Sie die jährlichen Aktualisierungskosten um 75 % durch eine verbesserte Nutzung der Infrastruktur.³

Verständnis der Anwendungsnachfrage - Senken Sie die Ausgaben für das Infrastrukturwachstum um 70 %.

Erhöhter ROI – Erzielen Sie einen ROI von 471 % in weniger als 6 Monaten.

