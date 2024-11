Die Kombination von Mainframe- und Hybrid-Cloud-Metriken ist für die erfolgreiche Modernisierung Ihrer Observability-Plattform von zentraler Bedeutung. Mit IBM zSystems Integration for Observability können Sie IBM OMEGAMON-Metriken auf offene AIOps-Plattformen Ihrer Wahl streamen und IBM Cloud Pak for Watson AIOps verwenden, um Ereignisse zu korrelieren und Analysen anzuwenden. So lässt sich die Ausfallsicherheit in der gesamten Hybrid Cloud erhöhen.

IBM zSystems Integration for Observability umfasst die folgenden IBM Produktkomponenten: