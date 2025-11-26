iPaaS-Agenten

Ein komplettes Portfolio an unternehmensgerechten Agenten für Integrationsspezialisten und Business-Technologen​

Schnellere Lieferung, nahtlosere Abläufe

Agenten für schnelle Integration

Verwandeln Sie natürliche Sprache in Integrationen der Unternehmensklasse. Ob es um die Automatisierung des API-Management-Lebenszyklus, das Onboarding von B2B-Partnern oder die Koordination von Dateiübertragungen geht – Agenten generieren Abläufe, Zuordnungen und Fehlerbehebungen innerhalb von Minuten statt Tagen.
Agenten für intelligente Qualität

Gewährleisten Sie Ausfallsicherheit und Betriebszeit durch autonome Überwachung. Fehlerdiagnose und automatische Fehlerbehebung klassifizieren Probleme, priorisieren die kritischsten Probleme und schlagen automatisch Lösungen vor oder wenden diese an, um einen nahtlosen Betrieb zu gewährleisten.
Dokumentationsagenten

Beschleunigen Sie die Fähigkeit der Anwendung der richtigen Tools auf echte Anwendungsfälle in individuellen und produktübergreifenden Szenarien mit zusammengefassten und prägnanten Antworten aus der Produktdokumentation.

 Innovation in IBM webMethods Hybrid Integration
Viele versprechen KI-Unterstützung. IBM bietet Automatisierung der Unternehmensklasse.
IBM webMethods Hybrid Integration kombiniert auf einzigartige Weise Folgendes:
 

IBM ermöglicht Ihnen, über KI-Piloten hinauszugehen und Ihren Weg zu einem vertrauenswürdigen, skalierbaren agentenbasierten Unternehmen zu beschleunigen.
