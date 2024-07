Unternehmen verwenden zahlreiche Tools, die oft nicht miteinander verbunden sind und denen es an Automation mangelt. Das führt zu Ineffizienzen. Mithilfe einer beliebigen OpenAPI können Sie Automationen erstellen und als Skills innerhalb von watsonx Orchestrate veröffentlichen.



Von dort aus können Ihre Teams mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auf Automationen zugreifen und diese über eine einfache, konsistente No-Code-Benutzeroberfläche in größerem Umfang ausführen. Dies verkürzt den Lernaufwand für technisch nicht versierte Benutzer und trägt zu einer schnelleren Akzeptanz bei.



Sie können interne Systeme, Tools anderer Anbieter und vorgefertigte Skills kombinieren und auf diese Weise unzählige Anwendungsfälle in Ihrem Unternehmen ausführen.