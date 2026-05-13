Nutzen Sie Ihre KI-Agenten auf kontrollierte, vertrauenswürdige und skalierbare Weise
Die agentische Steuerungsebene in IBM watsonx Orchestrate bietet eine zentrale Betriebsschicht zur Beobachtung, Steuerung und Optimierung von KI-Agenten im gesamten Unternehmen – unabhängig davon, wo diese erstellt oder ausgeführt werden. Dies versetzt Unternehmen in die Lage, KI souverän zu skalieren, indem Komplexität reduziert wird, Kosten kontrolliert werden und sichergestellt wird, dass die Agenten sicher, zuverlässig und im Einklang mit den Richtlinien arbeiten.
Steuern Sie alle Ihre KI-Agenten von einer einzigen Steuerungsebene aus – unabhängig davon, wo sie entwickelt oder ausgeführt werden.
Gewährleisten Sie eine einheitliche Leistung mit eingebauten Leitplanken, der Durchsetzung von Richtlinien und End-to-End-Transparenz.
Überwachen Sie die Leistung, kontrollieren Sie die Kosten und verbessern Sie die Ergebnisse mit Echtzeit-Erkenntnissen und -Optimierung.
Überwachen Sie die Nutzung, optimieren Sie die Leistung und verhindern Sie explodierende Ausgaben in Ihrem gesamten Agenten-Ökosystem.
Messen Sie die Genauigkeit, die Zuverlässigkeit des Tool-Aufrufs und die Abschlussraten. Veröffentlichen Sie ausschließlich validierte Agenten.
Messen Sie das, was wichtig ist – sowohl vor als auch nach der Bereitstellung. Testen und bewerten Sie Agenten anhand von Qualitäts-, Genauigkeits-, Kosten- und Sicherheitsmetriken.
Verbessern Sie kontinuierlich Leistung, Kosten und Ergebnisse. Erkennen Sie Ineffizienzen und optimieren Sie Modelle, Workflows sowie den Einsatz von Tools.
Vollständige Prüfprotokolle und Nachverfolgbarkeit ermöglichen es Ihnen, jede Entscheidung Ihrer Agenten zu verstehen.
Steuern Sie mit zentralisierten Richtlinien und Leitplanken den Zugriff und das Verhalten von Agenten, Tools und Modellen.
Sichern Sie jeden Agenten mit Identitäts- und Zugriffskontrolle der Unternehmensklasse.
Koordinieren Sie komplexe Arbeiten agentenübergreifend. Orchestrieren Sie die Zusammenarbeit von Agenten über Workflows, Tools und Modelle hinweg – mit intelligentem Routing, gemeinsamem Kontext und Echtzeitsteuerung. Stellen Sie sicher, dass jede Aufgabe vom richtigen Agenten und auf die richtige Weise erledigt wird.
Nutzen Sie Bewährtes wieder – ohne die Kontrolle zu verlieren. Greifen Sie auf einen verwalteten Katalog mit von IBM und Partnern erstellten Agenten, Tools und Vorlagen zu. So können Sie bewährte Komponenten finden, anpassen und bereitstellen, während Sie die Transparenz und die Kontrolle über den Lebenszyklus beibehalten.
Gestalten Sie Agenten nach Ihren Vorstellungen und setzen Sie sie dann überall ein. Erstellen Sie Agenten mithilfe eines No-Code-, Low-Code- oder Pro-Code-Ansatzes oder integrieren Sie bestehende Agenten in ein einheitliches System. Vernetzen Sie Ihre Daten, APIs und Tools, um echte Arbeit vom ersten Tag an zu automatisieren.