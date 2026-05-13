Die agentische Steuerungsebene in IBM watsonx Orchestrate bietet eine zentrale Betriebsschicht zur Beobachtung, Steuerung und Optimierung von KI-Agenten im gesamten Unternehmen – unabhängig davon, wo diese erstellt oder ausgeführt werden. Dies versetzt Unternehmen in die Lage, KI souverän zu skalieren, indem Komplexität reduziert wird, Kosten kontrolliert werden und sichergestellt wird, dass die Agenten sicher, zuverlässig und im Einklang mit den Richtlinien arbeiten.