VMware vSAN Integration

VMware vSAN (virtuelles SAN) ist eine softwaredefinierte Speicherlösung, die in den VMware vSphere Hypervisor integriert ist. Die Software stellt allen virtuellen Maschinen, die in einem Cluster laufen, gemeinsamen Speicher zur Verfügung. Hierzu wird ein virtueller gemeinsamer Speicherpool aus lokal angeschlossenen Speicherressourcen auf jedem Host in einem vSphere-Cluster erstellt. vSAN kann mit anderen VMware-Produkten wie vSphere, vCenter und NSX sowie mit anderen Speicherlösungen integriert werden.

Die IBM® Turbonomic®-Plattform optimiert die Leistung und Auslastung von Speicherressourcen. Sie trägt auch dazu bei, die Leistung der Umgebung Ihrer Organisation sicherzustellen, unabhängig davon, ob es sich um eine On-Prem-, Cloud- oder Multi-Cloud-Umgebung handelt. Mit IBM Turbonomic Software können Sie Kapazitäts- und Leistungsprobleme verhindern und erhalten einen umfassenden Überblick über Ihren gesamten Anwendungsstack.

In Umgebungen, die eine hyperkonvergente Infrastruktur zur Bereitstellung von Speicher auf einem vSAN nutzen, kann IBM Turbonomic-Software den von einem Host-Cluster bereitgestellten Speicher als eine einzelne Speicherentität erkennen. Diese Speicherentität stellt die gesamte Speicherkapazität dar, die von diesem Host-Cluster bereitgestellt wird.