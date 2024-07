Nutanix Integration

Nutanix-Produkte stellen hyperkonvergente Plattformen bereit, die VM-Hosting und eine verteilte Speicherstruktur umfassen. Die Plattform bietet Speicher in zwei Stufen: lokaler Festplattenspeicher und servergebundener Flash-Speicher (Hot-Speicher). Die Plattform ist so konzipiert, dass sie benutzerfreundlich ist und sich in eine Vielzahl anderer Tools integrieren lässt.

Die IBM® Turbonomic®-Plattform erkennt Nutanix-Speichertiers bei der Berechnung der Platzierung von VMs und vStorage an. Darüber hinaus kann die IBM Turbonomic Software Maßnahmen empfehlen, um die Flash-Kapazität nach oben oder unten zu skalieren, indem mehr Hosts zum Cluster oder mehr Flashlaufwerke zu den Hosts hinzugefügt werden.