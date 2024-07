Kubernetes-Integration

Kubernetes ist die bevorzugte Container-Plattform für die meisten Unternehmen. Für Container- und Mikroservice-Anwendungen, die auf Kubernetes laufen, verwaltet die IBM Turbonomic-Plattform automatisch Ressourcen, um die Leistung sicherzustellen. Die IBM Turbonomic-Software verknüpft außerdem den Einblick in Kubernetes-Container, -Pods, -Knoten und -Namespaces mit dem Rest des Anwendungsstacks.

Für noch intelligentere Entscheidungen zur Ressourcenbeschaffung kann die IBM Turbonomic-Plattform mit AppDynamics und Dynatrace integriert werden. So erhalten Sie Einblick in die von der Kubernetes-Plattform unterstützten Geschäftsanwendungen und Transaktionen sowie in die Beziehungen zwischen Anwendungen und der Infrastruktur. Ebenso kann Kubernetes mit der zugrunde liegenden Infrastruktur zusammengefügt werden, unabhängig davon, ob es sich um On-Prem-Hypervisoren oder Clouds handelt. So können Sie sicher nach oben oder unten skalieren, da Sie wissen, dass genügend Kapazität vorhanden ist, um den steigenden Bedarf zu unterstützen.