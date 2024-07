Azure Kubernetes Service (AKS) ist ein verwalteter Kubernetes-Service, der die Erstellung, Bereitstellung und Aktualisierung von Clustern erleichtert. Außerdem erhalten Sie damit grundlegende Einblicke in Ihre AKS-Cluster. Mit der Verwaltung der AKS-Ressourcen durch IBM Turbonomic können Sie die Leistung von Anwendungen, die auf AKS laufen, sicherstellen. Außerdem können Sie Ihre AKS-Cluster neben anderen Distributions anzeigen, egal ob es sich um Amazon EKS, Google GKE, Red Hat® OpenShift® oder eine andere vorgelagerte Version von Kubernetes handelt.

Die IBM Turbonomic-Software verknüpft außerdem den Einblick in Kubernetes-Container, -Pods, -Knoten und -Namespaces mit dem Rest des Anwendungsstacks. Für noch intelligentere Entscheidungen zur Ressourcenbeschaffung kann die IBM Turbonomic-Software mit AppDynamics und Dynatrace integriert werden. So erhalten Sie Einblick in die von der Kubernetes-Plattform unterstützten Geschäftsanwendungen und Transaktionen sowie in die Beziehungen zwischen Anwendungen und der Infrastruktur. Ebenso kann die IBM Turbonomic-Software Kubernetes mit der zugrunde liegenden Infrastruktur zusammenfügen, unabhängig davon, ob es sich um On-Prem-Hypervisoren oder Clouds handelt. So können Sie sicher skalieren, da Sie wissen, dass genügend Kapazität vorhanden ist, um den steigenden Bedarf zu unterstützen.