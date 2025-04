Wenden Sie vergleichende Analysen an, um die Qualität der Gesundheitsversorgung zu bewerten, indem Sie verschiedene Qualitätsindikatoren vergleichen, wie z. B. Patientenergebnisse, Behandlungswirksamkeit und Versorgungskonsistenz in verschiedenen Krankenhäusern oder Abteilungen. Methoden wie ANOVA oder t-Tests können dabei helfen, statistisch signifikante Unterschiede in der Versorgungsqualität zwischen den Gruppen zu ermitteln. Diese Analyse zeigt Bereiche auf, in denen Gesundheitsdienstleister die Leistungserbringung verbessern und gezielte Initiativen zur Qualitätsverbesserung umsetzen können.