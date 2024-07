Mit IBM SPSS Exact Tests können Sie selten auftretende Fälle in großen Datenbanken analysieren oder mit kleinen Stichproben arbeiten. Mit über 30 genauen Tests können Sie Ihre Daten dort analysieren, wo herkömmliche Tests versagen: zum Beispiel, wenn Sie eine kleine Anzahl von Fallvariablen mit einem hohen Prozentsatz von Antworten in einer Kategorie haben oder Ihre Daten in detaillierte Untergruppen einteilen müssen. Das SPSS Exact Tests-Modul läuft auf Windows-, Mac- und Linux-Plattformen und ist als reine Client-Software oder als Client/Server-Installation erhältlich. Dieses Modul ist in der SPS Premium-Edition für On-Premise-Versionen und im Add-on „Complex Sampling and Testing“ für Abonnementpläne enthalten.