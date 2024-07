Mit IBM SPSS Direct Marketing können Sie erweiterte Analysen Ihrer Kunden oder Kontakte durchführen, um Ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen RFM-Analysen (Recency, Frequency and Monetary Value, also Aktualität, Frequenz und monetärer Wert), Cluster-Analysen, der Erstellung von Interessentenprofilen, Postleitzahlenanalysen, Neigungsscoring und Kontrollpakettests. Lernen Sie Ihre Kunden besser kennen, optimieren Sie Ihre Marketingkampagnen und maximieren Sie den ROI Ihres Marketingbudgets. Nutzen Sie das Modul, um Kampagnen zu starten oder zu testen, Cross-Selling- und Up-Selling-Einnahmen zu steigern oder einen Shop zu eröffnen. Dieses Modul ist in der SPSS Premium-Edition der On-Premise-Version und im Add-on „Forecasting and Decision Trees" für Abonnementpläne enthalten.