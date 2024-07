Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Stichprobe oder verwenden Sie eine repräsentative Stichprobe aus Schlüsselgruppen, indem Sie sich für eine geschichtete Stichprobe innerhalb von Untergruppen der befragten Gesamtheit entscheiden. In Gruppen zusammengefasste Stichproben: Wählen Sie Cluster – also Gruppen von Stichprobeneinheiten – aus. Mehrstufige Stichproben: Wählen Sie eine erste Stichprobe auf der Grundlage von Gruppen bestimmter Merkmale in der Grundgesamtheit aus und erstellen Sie dann eine Stichprobe der zweiten Stufe, indem Sie eine Teilstichprobe aus jeder ausgewählten Einheit der Stichprobe ersten Stufe erstellen.