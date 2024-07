Messen Sie Ihre Leistung ganz einfach anhand von Emissions-KPIs mit Echtzeit-Einblick in zuverlässige Nachhaltigkeitsdaten. Verwalten Sie die Einbindung der Stakeholder in die Priorisierung und das Management von CO 2 -Emissionen, um die interne und externe Zustimmung für die erreichbaren Ziele zu sichern. Die Detailgenauigkeit bietet Ihrem Planungsteam die nötigen Erkenntnisse zum Treffen fundierter Entscheidungen.