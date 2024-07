Iena Green Track*, powered by IBM® Planning Analytics with Watson, verfolgt die Umweltauswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten. Es sammelt Daten aus verschiedenen Quellen, um Rohstoffe in einem Produkt darzustellen. Datenerfassung und dynamische Dashboards identifizieren die wichtigsten Verschmutzungs- und Umweltauswirkungen eines Produkts. Holen Sie sich Empfehlungen und den Zugriff auf Modellierungstools, um die Umweltbelastung eines Produkts zu reduzieren.