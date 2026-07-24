IBM InfoSphere optim test data management

Optimiert und automatisiert den Prozess des Testdatenmanagements mit Workflows und Services on demand für die agile Entwicklung und das Testen

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Schwarzer Hintergrund mit unterschiedlich großen blauen Kreisen auf einer Seite.

Beschleunigung der Anwendungsbereitstellung

Unternehmen sind auf kritische Anwendungen angewiesen, um Ergebnisse zu erzielen, und viele nutzen agile Methoden, um schnell zuverlässige Funktionen bereitzustellen. IBM InfoSphere Optim™ Test Data Management unterstützt Unternehmen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen zur Erstellung und Verwaltung von Daten in Nicht-Produktionsumgebungen. Mit effektiven, effizienten Teststrategien hilft Optim Test Management, Probleme schnell zu erkennen und die Risiken zu verringern, die fehlerhafte Testdaten und Ungenauigkeiten mit sich bringen – und die oft zu einer Störung der Anwendung führen. Es hilft, jede Phase des Anwendungstestprozesses zu verbessern.

 IBM InfoSphere Optim Test Data Management und Datenschutz (9:07 Min.)
Erstellung produktionsähnlicher Testumgebungen

Optim hilft Ihnen, fiktionalisierte Testdatenbanken in der richtigen Größe zu erstellen, die Ihre Geschäftsprozesse widerspiegeln. Das kostspielige Klonen wird minimiert, sodass Sie Fehler frühzeitig im Entwicklungsprozess beheben können.
Nutzen Sie eine einzige, skalierbare Lösung

Optim Test Data Management Solution lässt sich mit Ihren Entwicklungs- und Testanforderungen skalieren und über gängige Anwendungen, Datenbanken, Betriebssysteme und Hardwareplattformen hinweg einsetzen.
Schützen Sie sensible Daten, reduzieren Sie Risiken

Sensible Daten wie Kreditkartennummern, E-Mail-Adressen und vertrauliche Unternehmensinformationen können maskiert werden, um sie vor Missbrauch und Betrug zu schützen und gleichzeitig kontextbezogene Bedeutung beizubehalten.
Prozesse optimieren

Optim unterstützt agile Anforderungen für Entwicklung und Tests, sodass Entwickler und Tester bei Bedarf auf Daten zugreifen und diese aktualisieren können, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und mehr Zeit für Tests zu haben.

Funktionen

Geschäftsleute blicken in einem leeren Büro auf einen Computerbildschirm
Verwaltet Daten auf Geschäftsobjektebene

Durch die Verwaltung von Daten auf ebene des Geschäftsobjekts bewahrt IBM Optim™ sowohl die relationale Integrität der Daten als auch den ursprünglichen geschäftlichen Kontext. Geschäftsobjekte können aus einer einzelnen Datenbank oder mehreren verwandten Anwendungen und Datenbanken abgerufen werden. Diese „föderierte“ Extraktionsfunktion erleichtert die Erstellung produktionsähnlicher Umgebungen, die End-to-End-Testfälle genau widerspiegeln.
Asiatische Frau lächelt und schaut auf den Bildschirm ihres Handys
Greift auf Datenanalysefunktionen zu

Mit umfassenden Datenanalysefunktionen können Sie verborgene Zusammenhänge erfassen und sichtbar machen. Zu den Techniken gehören die Analyse von Datenüberschneidungen zwischen einzelnen und mehreren Quellen, der erweiterte Abgleich, die Ermittlung von Schlüsseln und die Ermittlung von Transformationslogiken.
IT-Fachleute und Designer sitzen in einer Besprechung und blicken auf einen Bildschirm, auf dem Schreibtisch liegen Papiere
Setzt Richtlinien zur Testdatenverwaltung durch

Datengovernance ist eine Priorität von Unternehmen. Mit über 30 vordefinierten Datenklassifizierungen und 40 vordefinierten Datenschutzbestimmungen bietet Optim eine Standardmethode zur Steuerung des Prozesses des Testdatenmanagements und zur Validierung, dass die Richtlinien und Standards während des gesamten Lebenszyklus eingehalten werden. Die Integration mit dem Governance-Katalog ermöglicht es Benutzern, die Klassifizierung und Regel per Drag-and-Drop in Spaltenzuordnungen zu ziehen, um automatisch eine ausführbare Routine für die Datenmaskierung zuzuweisen.
Rückansicht eines IT-Ingenieurs, der konzentriert Code schreibt und dabei auf den Computerbildschirm schaut
Automatisiert Datenvergleiche und analysiert Ergebnisse

Eine intuitive Online-Benutzeroberfläche und ein voll funktionsfähiges Dienstprogramm für die Suche helfen dabei, zeitaufwändige und fehleranfällige Vergleiche einzelner Tabellen zu umgehen. Optim identifiziert die erwarteten Datenbankänderungen und deckt Unterschiede auf, die möglicherweise unentdeckt bleiben.
Geschäftsleute blicken in einem leeren Büro auf einen Computerbildschirm
Verwaltet Daten auf Geschäftsobjektebene

Durch die Verwaltung von Daten auf ebene des Geschäftsobjekts bewahrt IBM Optim™ sowohl die relationale Integrität der Daten als auch den ursprünglichen geschäftlichen Kontext. Geschäftsobjekte können aus einer einzelnen Datenbank oder mehreren verwandten Anwendungen und Datenbanken abgerufen werden. Diese „föderierte“ Extraktionsfunktion erleichtert die Erstellung produktionsähnlicher Umgebungen, die End-to-End-Testfälle genau widerspiegeln.
Asiatische Frau lächelt und schaut auf den Bildschirm ihres Handys
Greift auf Datenanalysefunktionen zu

Mit umfassenden Datenanalysefunktionen können Sie verborgene Zusammenhänge erfassen und sichtbar machen. Zu den Techniken gehören die Analyse von Datenüberschneidungen zwischen einzelnen und mehreren Quellen, der erweiterte Abgleich, die Ermittlung von Schlüsseln und die Ermittlung von Transformationslogiken.
IT-Fachleute und Designer sitzen in einer Besprechung und blicken auf einen Bildschirm, auf dem Schreibtisch liegen Papiere
Setzt Richtlinien zur Testdatenverwaltung durch

Datengovernance ist eine Priorität von Unternehmen. Mit über 30 vordefinierten Datenklassifizierungen und 40 vordefinierten Datenschutzbestimmungen bietet Optim eine Standardmethode zur Steuerung des Prozesses des Testdatenmanagements und zur Validierung, dass die Richtlinien und Standards während des gesamten Lebenszyklus eingehalten werden. Die Integration mit dem Governance-Katalog ermöglicht es Benutzern, die Klassifizierung und Regel per Drag-and-Drop in Spaltenzuordnungen zu ziehen, um automatisch eine ausführbare Routine für die Datenmaskierung zuzuweisen.
Rückansicht eines IT-Ingenieurs, der konzentriert Code schreibt und dabei auf den Computerbildschirm schaut
Automatisiert Datenvergleiche und analysiert Ergebnisse

Eine intuitive Online-Benutzeroberfläche und ein voll funktionsfähiges Dienstprogramm für die Suche helfen dabei, zeitaufwändige und fehleranfällige Vergleiche einzelner Tabellen zu umgehen. Optim identifiziert die erwarteten Datenbankänderungen und deckt Unterschiede auf, die möglicherweise unentdeckt bleiben.
Technische Details Technische Spezifikationen

Die Systemanforderungen für die Komponenten werden in diesem Dokument zusammengestellt.

 Liste der technischen Spezifikationen Softwarevoraussetzungen

Softwareanforderungen für Optim Test Data Management finden Sie unter diesem Link.

 Liste der Softwareanforderungen Hardwarevoraussetzungen

Erwägungen zu Hardware für Optim Test Data Management finden Sie unter diesem Link.

 Liste der Hardwareanforderungen

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