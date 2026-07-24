IBM InfoSphere optim test data management

Optimiert und automatisiert den Prozess des Testdatenmanagements mit Workflows und Services on demand für die agile Entwicklung und das Testen
Optim hilft Ihnen, fiktionalisierte Testdatenbanken in der richtigen Größe zu erstellen, die Ihre Geschäftsprozesse widerspiegeln. Das kostspielige Klonen wird minimiert, sodass Sie Fehler frühzeitig im Entwicklungsprozess beheben können.
Optim Test Data Management Solution lässt sich mit Ihren Entwicklungs- und Testanforderungen skalieren und über gängige Anwendungen, Datenbanken, Betriebssysteme und Hardwareplattformen hinweg einsetzen.
Sensible Daten wie Kreditkartennummern, E-Mail-Adressen und vertrauliche Unternehmensinformationen können maskiert werden, um sie vor Missbrauch und Betrug zu schützen und gleichzeitig kontextbezogene Bedeutung beizubehalten.
Optim unterstützt agile Anforderungen für Entwicklung und Tests, sodass Entwickler und Tester bei Bedarf auf Daten zugreifen und diese aktualisieren können, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und mehr Zeit für Tests zu haben.
Die Systemanforderungen für die Komponenten werden in diesem Dokument zusammengestellt.
Softwareanforderungen für Optim Test Data Management finden Sie unter diesem Link.
Erwägungen zu Hardware für Optim Test Data Management finden Sie unter diesem Link.
Schützen Sie die Privatsphäre und unterstützen Sie die Einhaltung von Vorschriften durch umfassende Funktionen zur De-Identifizierung sensibler Informationen in Anwendungen, Datenbanken und Betriebssystemen.
Reduziert Hardware-, Speicher- und Wartungskosten, indem historische Daten aus Anwendungen und Systemen archiviert oder gelöscht werden.