Unternehmen sind auf kritische Anwendungen angewiesen, um Ergebnisse zu erzielen, und viele nutzen agile Methoden, um schnell zuverlässige Funktionen bereitzustellen. IBM InfoSphere Optim™ Test Data Management unterstützt Unternehmen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen zur Erstellung und Verwaltung von Daten in Nicht-Produktionsumgebungen. Mit effektiven, effizienten Teststrategien hilft Optim Test Management, Probleme schnell zu erkennen und die Risiken zu verringern, die fehlerhafte Testdaten und Ungenauigkeiten mit sich bringen – und die oft zu einer Störung der Anwendung führen. Es hilft, jede Phase des Anwendungstestprozesses zu verbessern.