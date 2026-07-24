IBM InfoSphere Optim™ Solutions verwalten Daten von den Anforderungen bis zur Außerbetriebnahme. Sie steigern die Leistung, stärken die Zusammenarbeit und verbessern die Governance über Anwendungen, Datenbanken und Plattformen hinweg. Durch die ordnungsgemäße Verwaltung von Daten während ihrer gesamten Lebensdauer sind Unternehmen besser gerüstet, ihre Geschäftsziele mit weniger Risiko zu unterstützen.