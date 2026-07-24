Verwalten Sie Daten von den Anforderungen bis zur Ausmusterung, um die Agilität Ihres Unternehmens zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.
IBM InfoSphere Optim™ Solutions verwalten Daten von den Anforderungen bis zur Außerbetriebnahme. Sie steigern die Leistung, stärken die Zusammenarbeit und verbessern die Governance über Anwendungen, Datenbanken und Plattformen hinweg. Durch die ordnungsgemäße Verwaltung von Daten während ihrer gesamten Lebensdauer sind Unternehmen besser gerüstet, ihre Geschäftsziele mit weniger Risiko zu unterstützen.
Archivierung von Daten aus stillgelegten Anwendungen und historischen Transaktionsdatensätzen bei gleichzeitiger Bereitstellung eines kontinuierlichen Zugriffs auf die Daten für Abfragen und Berichte unter Einhaltung der Aufbewahrungsvorschriften.
Skalieren Sie Daten über Anwendungen, Datenbanken, Betriebssysteme und Hardwareplattformen hinweg, um Ihre Testumgebungen zu schützen, Release-Zyklen zu beschleunigen und Kosten zu senken.
Sie erhalten bewährte Funktionen für die Verwaltung des Datenlebenszyklus, die den Geschäftswert von Data Warehouse- und Big-Data-Umgebungen durch die Verwaltung des Datenwachstums und die Senkung der TCO maximieren.
Mangelnde Datenarchivierung kann die Leistung geschäftskritischer Unternehmenssysteme beeinträchtigen. Lösen Sie Probleme mit dem Datenwachstum an der Quelle, verbessern Sie die Effizienz und minimieren Sie die Risiken, die mit der Verwaltung strukturierter Daten während ihrer gesamten Lebensdauer verbunden sind.
Extrahieren von Daten aus Systemen und Datenbanken in Testumgebungen für schnelle Softwaretests unter Wahrung der Testintegrität.
Schützen Sie vertrauliche Nicht-Produktionsdaten mithilfe verschiedener Maskierungstechniken in Datenbanken, Anwendungen und Systemen.
Stilllegung und Archivierung von Anwendungen und deren Daten, um Speicherkosten und -risiken zu reduzieren und gleichzeitig die erforderlichen Daten zu erhalten.